Tekstil firması günlük 3 milyon maske üretecek
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Tekstil firması günlük 3 milyon maske üretecek

Batman'da tekstil üzerinde faaliyet yürüten bir firma, korona virüs tehdidinden dolayı günlük 3 milyon maske üretme kararı aldı.

19.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:44
Tekstil firması günlük 3 milyon maske üretecek

Batman'da tekstil üzerinde faaliyet yürüten bir firma, korona virüs tehdidinden dolayı günlük 3 milyon maske üretme kararı aldı. Firma şimdiden tek kalemde 300 milyon sipariş aldı.

Batman'da tekstil üzerinde faaliyet yürüten bir firma, korona virüs tehdidi nedeniyle artan ihtiyaçtan dolayı günlük 3 milyon maske üretme kararı aldı. Çin'de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüsün Türkiye'de de görülmeye başlanmasından sonra Batman'da penye üretimi yapan bir tekstil firması sağlık kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için günlük 3 milyon tek kullanımlık 3 katlı cerrahi maske üretmek için harekete geçti.

Firma yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, korona virüsten dolayı maske yapımına başladıklarını söyledi. Kaptanoğlu, "Yaklaşık 10 gündür şuanda günde ortalama 400 bin adet maske üretimi yapıyoruz. Hedefimiz günde 3 milyon adet maske üretimi yapmaktır. Şuanda 200 elaman çalışıyor. Hedefimiz bu elamanları 600'e çıkarmaktır. 600 personel olduğu zaman imalatımız yaklaşık günde 3 milyon adet maske üretimi olacaktır. Ülkemizin ve yurt dışının maskeye ihtiyacı vardır. Firmamız fason olarak bir firma üzerinden çalışıyoruz. Tabii ki Türkiye'nin de talebini yerine getirmeye çalışıyoruz özelikle Batman'ın da istekleri var. İlk önceliğimiz Batman'ın maske ihtiyacını Türkiye'nin ve daha sonrada ihracatlarımız olacaktır. Korona virüsten önce maske maliyeti ortalama 50 kuruştu virüsten sonra makinelerin fiyatını fırsatçılar 100'den 500'e çıkardılar. Haliyle bu artan fiyatların ardından maliyetler artı ortalama şuan üretilen maskeler 2 lirayı buluyor. Ürettiğimiz 3 katlı maskeler tek kullanımlık bu ürettiğimiz maskeler sıkça bir arada olan çalışan firmalarda kullanılıyor, hastanelerde kullanılıyor, eczanelerde satılan maskeler gibidir. Özelikle bu maskeleri hastalar kullanıyor. Maske üretim yerimiz hijyenik olması gerekiyor üretim yerimizi dezenfekte yapıyoruz personel içeri girdiğinde maske, önlük ve bone takıyor. Sağlık Bakanlığından maskelerimiz onaylıdır. Önce Ülkemiz sonra geri kan üretim ile Batman'ın ihtiyacını karşılayacağız. Yurt dışı ihracatı yapacağız. Maske üretimine şuana kadar ortalama 5 milyon adet maske üretimi yaptım. Yalnız aldığım sipariş ortalama 300 milyon adet tek firma üzerinden sipariş aldım. Yalnız başka firmalardan da sipariş talebi geliyor ama cevap veremiyorum inşallah onlara da cevap verebilirsek alacağımız maske ortalama 800 ila 900 milyon adeti bulacaktır" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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