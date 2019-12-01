Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna uzanan bir zafer hikayesi

01.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:56

Çalıştığı tekstil atölyesinde spora zaman bulamayan kick boksçu Emine Arslan, kendisine spor yapma olanağı olan bir iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya verdiği sözü tutarak, 70 ülkeden bin 250 sporcunun katıldığı turnuvada dünya şampiyonu oldu. Arslan, madalyasını Mehmetçiğe armağan etti.



Antalya'da 70 ülkeden bin 250 sporcunun mücadele ettiği Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'ndan sevindirici haber geldi. Organizasyonun son gününde Bağcılar Belediyesi çalışanı milli sporcu Emine Arslan (30) full contact 52 final maçında karşılaştığı Rus rakibi Alena Bashmakova'yı 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Ringde büyük sevinç yaşayan Emine Arslan gözyaşlarına hakim olamadı. Arslan, birincilik başarısını salonda Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.



Dünya şampiyonu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Arslan, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi. Arslan, kendini hem maddi hem de manevi olarak her zaman destekleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya da özellikle teşekkür etti. Arslan, Bağcılar Belediyesinde çalışırken kendisine spor yapma fırsatı da sunan Çağırıcı'ya ilk iş günü verdiği "Bir gün mutlaka dünya şampiyonu olacağım" sözünü tuttuğunu da belirtti.



"Seninle ne kadar gurur duysak az"



Büyük başarısından dolayı Emine Arslan'ı tebrik eden Başkan Çağırıcı, "Seninle ne kadar gurur duysak az. Bağcılar Gençlik Merkezi'ni kurarken Bağcılar gençliğine güvenmiştik ve demiştik ki imkan verilse gençlerimiz dünyayı yener. Bizi haksız çıkartmadınız, tüm ekibe teşekkürler. Seni ve diğer sporcularımızı da yürekten tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum" dedi.



Türk bayrağını uluslararası platformda en yüksekte dalgalandıran ve İstiklal Marşı okutan dünya şampiyonu Emine Arslan'ın tekstil atölyesinde zorlu şartlarda başlayan hikayesiyle herkese örnek oldu. Spor yapan arkadaşlarına özenerek 23 yaşında kick boksa başlayan Emine, kısa sürede pek çok başarıya imza atarak milli sporcu oldu. İş sonrası antrenman salonlarına koşarak gittiği zorlu yıllara rağmen birçok başarı elde eden milli sporcu, kimi zaman antrenmanlara izin vermeyen iş yeri sahipleri yüzünden işsiz kaldı. Asla vazgeçmeyen ve büyük bir azimle antrenmanlarına devam eden başarılı sporcu Türkiye şampiyonlukları kazanıp birçok uluslararası müsabakada derece alarak Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı. Bağcılar Belediyesi, Türkiye'nin gururu olan Emine için Bağcılar Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını daha rahat yapma olanağı olan bir iş imkanı sağladı. Başarılı sporcu da yeni işi sayesinde çok rahatladığını, hatta iki rekat şükür namazı kıldığını bile belirtti. Katıldığı turnuvalarda yüz güldüren sonuçlara imza atan Emine Arslan'ın başarıları şöyle:



"2015 İzmir Türkiye Kick Boks Şampiyonu



2015 Kıtalararası Şampiyonu



2016 Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonluğu



2016 Sakarya Light Contact Türkiye Şampiyonu



2016 Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2'nciliği" - İSTANBUL

Kaynak: İHA