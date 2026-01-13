YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

Dünyanın en büyük YouTuber'ı olarak bilinen ve gerçek adı Jimmy Donaldson olan Mrbeast, sahip olduğu şirketin son yatırım turunda 5 milyar dolar değerlemeye ulaştığını, ancak kişisel nakit durumunun sanıldığı gibi olmadığını açıkladı.

"ŞU AN BORÇLA YAŞIYORUM"

Mrbeast, "Gerçekten şu an borçla yaşıyorum. Kimse bana inanmıyor. 'Sen milyardersin' diyorlar ama bu sadece toplam servetimin değeri" dedi.

"TEKNİK OLARAK PARAM YOK"

Wall Street Journal'a ocak ayı başında verdiği röportajda konuşan Donaldson, "Şu anda teknik olarak param yok. Hatta borç alıyorum" ifadelerini kullandı. Donaldson, yatırımlarını sürekli işine yönlendirdiğini belirterek, kişisel banka hesabında neredeyse hiç nakit bulunmadığını söyledi.

DÜĞÜNÜ İÇİN ANNESİNDEN BORÇ ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz da benzer bir açıklama yapan Mrbeast, düğünü için annesinden borç aldığını ve kazancının büyük bölümünü yeniden yatırıma ayırdığını dile getirmişti. Donaldson, iş yoğunluğu nedeniyle kişisel mali durumuna fazla odaklanmadığını ifade etti.

Her ne kadar videolarında milyonlarca dolar dağıtan bir profil çizse de, MrBeast'in şirketi Beast Industries halen bir girişim olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin özellikle medya bölümünde 2024 yılında 100 milyon doların üzerinde zarar ettiği, bu nedenle son dönemde harcamaların kısıtlandığı belirtildi. Donaldson, Amazon Prime Video için çekilen "Beast Games" programının ilk sezonunda da milyonlarca dolar zarar ettiklerini açıkladı.