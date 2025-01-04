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Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek

Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
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Avrupa Birliği, yeşil pasaporta sahip Türk vatandaşları için "ön vize" uygulamasına başlıyor. 2025'in ilk yarısında Almanya, Fransa ve Hollanda da ETIAS isimli sisteme girecek. Yeşil pasaportu olanlar, programı indirip 7 Euro ödedikten sonra pasaport bilgilerini, ödeme bilgisini siteme girecek. Sistem onay vermezse kişi AB'ye giremeyecek.

Avrupa Birliği'nden (AB) yeşil pasaport sahibi Türk vatandaşlarına kötü haber geldi. AB Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025'in ilk yarısında hayata geçiyor. Buna göre, AB vizesi gerekmeyen yeşil veya gri pasaportlular, AB üyesi ülkelerle İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein'a seyahatlerinde ETIAS sistemine kayıt olacak.

SİSTEM ONAY VERMEZSE AB'YE GİREMEYECEKLER

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, sisteme girişte 7 Euro ödenecek, onay gelmezse AB'ye girilemeyecek. Giden kişiler ise sınırdan geri çevrilecek. 2021'de başlaması gereken sistemi Almanya, Fransa ve Hollanda yetiştiremezken, bazı AB üyesi ülkeler sistemi 2024'ün Kasım ayının ortasında kullanmaya başladı. Güvenlik amaçlı yapılan sistemde ön vize kontrolü olacak. Başvuruların yüzde 90 ile 95'ine olumlu cevap verileceği düşünülüyor.

1 MİLYAR KİŞİ ETKİLENECEK

Türklerin çok seyahat ettiği ülkelerden olan Almanya'ya gidecek yeşil ve diplomatik pasaportlular için ön bildirim 2025'in ilk yarısı başlayacak. ETIAS'tan aralarında Türklerin de olduğu 1 milyar kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek

RET YİYENLERİN 7 EURO'SU YANACAK

Seyahat öncesi sistem tanıtılıp bir form doldurulacak. Sisteme pasaport dışında, e-mail adresi ve ödeme bilgileri girilerek ETIAS'a girilecek. İlk sınır kontrolünde bilgiler görüntülenecek. Söz konusu kişi Türkiye'den çıkmadan bilgileri AB sistemine girilecek. Kişisel ve biyometrik verilerden sonra ret cevabı gelmesi halinde kişi AB'ye giremeyecek veya Türkiye'den çıkamayacak. 7 Euro'luk ödeme de geri iade edilmeyecek. 18 yaşından küçüklerden ise ödeme istenmeyecek.

BAŞVURU 96 SAAT İÇİNDE SONUÇLANACAK

ETIAS'ta ilk şart ödeme. Başvurunun ardından başvuru birkaç dakika ile 96 saat içinde sonuçlanabilecek. Güvenlik kontrolünden geçen herkes, ETIAS seyahat izni alacak. AB bunun vize olmadığını, seyahat izni" olduğunu söylüyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Kaya:

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