Apple, M3 İşlemcili Yeni MacBook Air Modelini Tanıttı

Apple, en iyi MacBook Air modeli olarak tanımladığı M3 işlemcili yeni MacBook Air modelini tanıttı. Türkiye'de ilk kutu açılış videosunu da yayınlamıştık. Şimdi ise sıra geldi incelemeye. 13 inç MacBook Air M3 inceleme sizlerle.

13 inç MacBook Air M3 inceleme

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M3 işlemcili 13 inç MacBook Air, 47.499 TL'den ve eğitime özel 43.179 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 15 inçlik M3 işlemcili MacBook Air 54.999 TL'den ve eğitime özel 50.769 TL'ye fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Apple, M3 işlemcili MacBook Air modellerini satışa çıkardıktan sonra sitesinde M1 modeli de kaldırdı. En ucuz MacBook Air ise 13 inçlik M2 işlemcili Air modeli oldu. Onun da fiyatı 42.999 TL, eğitim indirimiyle 38.749 TL'ye kadar düşebiliyor.

Apple'a göre dünyanın en popüler laptobu olan MacBook Air, M3 işlemcisiyle beraber bizlere neler sunuyor? M2 MacBook Air'e göre M3 MacBook Air'ın farkları neler? Hepsi inceleme videoumuzda.

13 inç MacBook Air M3 özellikleri

Bizim incelediğimiz 13 inçlik MacBook Air M3'ün teknik özellikleriyle incelememize başlayalım. 8 çekirdekli işlemci, 10 Çekirdekli GPU ve yapay zeka işlemleri için 16 çekirdekli Neural Engine özellikleriyle beraber gelen M3 işlemcisi, 16 GB RAM, 1 TB SSD'ye sahip modeli inceliyoruz. 35W'lık çift USB Type C çıkışlı adaptörle beraber, incelediğimiz modelin fiyatı 71.499,00 TL.

Baz modelde ise grafik birimi 10 yerine 8 çekirdekli yapıda. RAM 16 yerine 8 GB ve depolama da 256 GB. M3 işlemcili yeni MacBook Air'daki esas değişiklik işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. M2 işlemcili MacBook Air'a göre tasarımsal bir fark mevcut değil.

Günlük işler için yapay zeka destekli en iyi laptop mu?

Apple'a göre, MacBook Air M3, yapay zeka destekli en iyi laptop. Özellikle M3 işlemcisindeki yapısal gelişmelere ek olarak 16 çekirdekli Neural Engine, işlemci içerisindeki yapay zeka performansını da artırdı.

Fansız tasarımıyla beraber sessiz, 18 saate kadar pil ömrü sunan ve M3 işlemcisiyle beraber bunu gayet de performanslı bir şekilde yapabilen MacBook Air, bakalım bizlere neler sunuyor?

13 inç MacBook Air M3 Tasarım özellikleri

Gece yarısı, gümüş, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip olacak olan MacBook Air M3, 1.13 cm kalınlığa ve sadece 1.24 kg ağırlığa sahip.

M2 MacBook Air ile beraber Apple, tasarımı değiştirmişti. M3 Air modellerinde de aynı tasarıma sadık kalındığını görüyoruz. Touchpad, klavye, Touch ID konumlandırmalarında herhangi bir fark bulunmuyor.

Bilgisayarın fiziksel çkışlarına baktığımızda solda 2 tane USB 4 ve ThunderBolt 4 destekli USB Type C bağlantısıyla beraber MagSafe 3 bağlantısı da bulunuyor. Sağda da 3.5 mm'lik kombo ses jakı konumlandırılmış.

M2 MacBook Air'ın ThunderBold 4 bağlantısı üzerinden sadece 1 harici monitöre görüntü aktarabiliyorduk. M3 işlemcili MacBook Air modellerinde ise 2 harici ekrana görüntü aktarabiliyorsunuz.

Laptop'un kapağı kapalı olduğunda, 2 tane 5k çözünürlüğünde 60 Hz yenileme hızı desteğiyle monitörlere görüntü aktarabiliyorsunuz. Tek monitörde de 6k çözünürlük desteklediğini de söyleyelim. Dört hoparlörlü ses sistemi ile beraber Dolby Atmos desteği sayesinde uzamsal ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

13 inç MacBook Air M3 ekran özellikleri

Ekran tarafında da 13 inçlik M2 işlemcili MacBook Air'a göre 13 inçlik M3 işlemcili Air'da farklılık göze çarpmıyor. IPS panele sahip Liquid Retina ekran, 224 piksel yoğunluğu sunuyor. 2560 x 1664 piksel çözünürlüğündeki ekran, 500 nit parlaklık sunuyor.

13 inç MacBook Air M3 Pil özellikleri

MacBook Air, M3 işlemcisiyle beraber oldukça performanslı bir taşınabilir bilgisayar. Buna rağmen pil ömrü de o kadar uzun. Apple TV uygulamasından 18 saate kadar film izleme, kablosuz bağlantıyla 15 saate kadar internette gezinme gibi 13 inçlik M2 işlemcili MacBook Air'a göre benzer pil süreleri bizlere sunuyor.

M3 işlemcisi, 3nm üretim teknolojisiyle beraber üretiliyor. Buradaki güç tüketim avantajı, yükselen performansa rağmen ek güç artışı olarak karşımıza çıkmıyor. 52.6 watt-saatlik lityum polimer pilden gücünü alan bilgisayarda 35 wattlık çift USB Type C çıkışı olan adaptörle kutudan çıktı. 10 Çekirdekli GPU'ya sahip olduğu için kutudan bu adaptörle geliyor. Eğer siz, 8 çekirdekli GPU'lu M3 alırsanız o zaman 30w gücündeki adaptör kutudan çıkıyor. Hızlı şarj desteği için 70w'lık adaptörü de ek satın alabilirsiniz.

M3 işlemcili 13 inç MacBook Air teknik özellikleri