Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Havacılık Ödülünü Kazandı

MERKEZİ Kanada Montreal'de bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından düzenlenen Innovation Competition'da 'Yapay Zeka Destekli Hava Trafik Kontrolörü Yönlendirme ve Destek Sistemi' projesiyle Yeditepe Üniversitesi birincilik geldi.

193 üye ülkeyi kapsayan ICAO, Montreal merkezli bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olarak havacılık güvenliği alanında küresel standartları belirliyor. Her yıl düzenlenen Innovation Competition, havacılıkta güvenliği artıracak yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini teşvik ediyor. Bu yıl dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce başvuru arasından seçilen finalistler Montreal'de projelerini sundu.

UÇAKLARDA YAŞANABİLECEK ACİL DURUMLARDA KARAR DESTEĞİ SAĞLIYOR

Birincilik alan proje, uçaklarda yaşanabilecek acil durumlarda hava trafik kontrolörlerine yapay zeka destekli karar desteği sağlıyor.

Sistemin özellikleri ise şu şekilde:

"En uygun havalimanını seçiyor: Uçak tipi, mesafe ve hava durumu gibi parametreleri analiz ederek en uygun havalimanını otomatik belirliyor.

"Alternatif iniş noktaları öneriyor: Uygun havalimanı bulunmadığında uydu verileriyle en güvenli iniş alanlarını tespit ediyor.

"Riskleri azaltıyor: Kriz anlarında saniyeler içinde çözüm üreterek yolcu güvenliği ve operasyonel sürekliliği sağlıyor."

Bu proje, havacılık güvenliğinin yanında afet yönetimi ve kriz senaryolarında da kullanılabilecek yapay zeka tabanlı bir çözüm sunuyor.

21-22 Eylül tarihlerinde Kanada'da düzenlenen Innovation Fair 2025'te projelerini uluslararası jüriye sunan Yeditepe Üniversitesi ekibi, teknik yenilik ve toplumsal fayda kriterlerinde en yüksek puanı aldı.

Montreal'deki törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İSKURT ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal YÜKSEK de öğrencilerin başarısını bizzat kutladı.

Projede yer alan ekip ise şöyle:

"Umutcan SÜRÜCÜ: Takım Lideri, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, İşletme Yüksek Lisans öğrencisi

"Nisa İpek UMUR: Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler ve Hukuk ÇAP mezunu

"Yiğit ŞEN: Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği ÇAP 4. sınıf öğrencisi

"Mehmet Mert TEZCAN: Free University of Bozen-Bolzano

"Mehmet Nurettin GEÇKİL: Politecnico di Milano

"Projenin Akademik Danışmanı: Prof. Dr. Oğuz BAYAT, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı"

'TÜRKİYE İÇİN GURUR KAYNAĞI'

Prof. Dr. Oğuz Bayat, bu birinciliğin küresel arenada da güçlü çözümler üretilebildiğinin göstergesi olduğunu belirterek, "Bu ödül, yalnızca üniversitemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir gururdur" dedi.