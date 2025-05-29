Yapay zeka panelini robot köpek bastı!

Haberler.com, Doğuş Üniversitesi ve Saygıdan.com iş birliğiyle, Haberlercom Kariyer 4.0 programı katkılarıyla "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyasına Etkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Panele öğrenciler ve sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Doğuş Üniversitesi kampüsünde gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler salonu tamamen doldurarak yapay zeka alanındaki gelişmelere ve iş dünyasının geleceğine dair bilgi edinme fırsatı buldu. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un moderatörlüğünü üstlendiği programda, alanında uzman isimler deneyimlerini ve öngörülerini paylaştı.

Panelde; Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, İstanbul Sabiha Gökçen IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson, Datassist Kurucusu Ayşe Nazmiye Uça, Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Kıraç ile TeacherX ve ETZ Kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül yer aldı. Haberler.com Kariyer 4.0 programı kapsamında Doğuş Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen panelin sunuculuğunu ise Uluslararası Akreditasyon Denetim Ekibi Üyesi Saygı Ünlü üstlendi.

Programın en dikkat çekici anları arasında, Doğuş Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli robot köpeğin katılımcılarla buluşması yer aldı. Robot köpek, işlevselliği ve teknoloji meraklılarının ilgisini çeken özellikleriyle öne çıktı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, robot köpek hakkında şu bilgileri verdi:

"Envanterimize ilk robot köpeğimiz dahil oldu. Alanında en güncel ve donanımlı modellerden biri diyebilirim. Robot köpeğimizin farklı çalışma modları bulunuyor. Örneğin güvenlik modunda kampüs çevresinde tur atarak güvenliği sağlıyor, haritalandırma yapabiliyor. Ayrıca çok yakında yeni robot köpeklerimiz ve hatta insansı robot projemizle ilgili önemli gelişmeleri müjdeleyeceğiz."

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Kıraç ise robot köpeğin teknik özelliklerine değinerek, "Robot köpeğimiz yapay zeka ile donatılmış ve taşınabilir yapısı sayesinde farklı alanlarda kullanılabiliyor. İçerisinde birçok sensör bulunuyor ve bu sensörler sayesinde merdiven inip çıkabilme gibi karmaşık hareketleri gerçekleştirebiliyor." dedi. Ayrıca Kıraç, robotun hem donanımsal hem de yazılımsal altyapısı hakkında katılımcılara detaylı bilgiler sundu.

Panelde, yapay zekanın iş dünyasındaki dönüşümü nasıl hızlandırdığı, geleceğin mesleklerinde hangi yetkinliklerin öne çıkacağı ve teknoloji ile eğitimin entegrasyonunun önemi de kapsamlı şekilde tartışıldı. Öğrenciler, alanında uzman panelistlere yönelttikleri sorularla aktif bir katılım sağladı.

Haberler.com Kariyer 4.0 programı ve Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bu tür etkinliklerin, gençlerin teknolojik gelişmeler hakkında bilinçlenmesi ve kariyerlerine yön vermesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.