Haberler

Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesi yine ve yeniden yapay zekanın gündeminde. Daha önce Yüreğir'deki 19 Mayıs Mahallesi'ni "Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi" olarak seçen yapay zeka, bu kez yeni bir değerlendirme ile Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi olarak Yüreğir'i seçti.

  • Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanması zor ilçesi olarak değerlendirdi.
  • Yapay zeka, Datça'yı Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi olarak seçti.
  • Yapay zeka değerlendirmeleri resmi veya bilimsel bir ölçüt olarak doğrulanmamıştır.

Yapay zeka ile Adana arasındaki ilginç gerilim büyüyor. Daha önce Yüreğir'deki 19 Mayıs Mahallesi'ni "Türkiye'nin en tehlikeli mahallelerinden biri" olarak gösterdiği iddia edilen yapay zeka, şimdi de yeni bir değerlendirme ile tartışmada yeni bir sayfa açtı.

YAŞANMASI EN ZOR İLÇE

Son paylaşılan analizlerde yapay zeka bu kez Türkiye'de yaşanması en zor ilçe olarak Yüreğir'i işaret etti.

Yapay zekanın sürekli Adana'yı ve Yüreğir'i gündeme getirmesi sosyal medyada da dikkat çekti.

Adana'nın farklı ilçelerinden kullanıcılar sosyal medyada tartışmaya katılarak Yüreğir'in her mahallesinin aynı koşullara sahip olmadığını, yapay zekâ sonuçlarının "bütün bir ilçeyi tek bir kategoriye koymasının" yanlış olduğunu ifade ediyor.

Özellikle Adanalılar sonuçların gerçeği yansıtmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise bölgenin sorunlarının gündeme taşınması açısından bu tür değerlendirmelerin dikkat çekici olduğunu savunuyor.

DATÇA SEVİNDİ

Yüreğir'i üzen bu sonuç Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayanları ise sevindirdi. Yapay zeka ünlü şair Can Yücel'in sevgili Datça'sını Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi olarak seçti.

UZMANLAR BİLİMSELLİĞE DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, yapay zekâ araçlarının ürettiği sıralamaların bağlama, veri kaynağına ve kullanılan modellere göre büyük değişiklik gösterebileceğine dikkat çekerek, bu tür listelerin resmi veya bilimsel bir ölçüt olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Söz konusu sonuçlar herhangi bir resmi kurum ya da akademik araştırma tarafından doğrulanmazken, değerlendirmelerin hangi verilerle yapıldığı da belirsizliğini koruyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Teknoloji
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSelim Adanalı:

bir Adana'lı olarak evet çok doğru tahmin etmiş.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

hem yapay diyolar hemde inanıyolar ??

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
title