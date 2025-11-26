Yapay zeka, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanılmayacak ilçesi seçti

Yapay zeka ile Adana arasındaki ilginç gerilim büyüyor. Daha önce Yüreğir'deki 19 Mayıs Mahallesi'ni "Türkiye'nin en tehlikeli mahallelerinden biri" olarak gösterdiği iddia edilen yapay zeka, şimdi de yeni bir değerlendirme ile tartışmada yeni bir sayfa açtı.

YAŞANMASI EN ZOR İLÇE

Son paylaşılan analizlerde yapay zeka bu kez Türkiye'de yaşanması en zor ilçe olarak Yüreğir'i işaret etti.

Yapay zekanın sürekli Adana'yı ve Yüreğir'i gündeme getirmesi sosyal medyada da dikkat çekti.

Adana'nın farklı ilçelerinden kullanıcılar sosyal medyada tartışmaya katılarak Yüreğir'in her mahallesinin aynı koşullara sahip olmadığını, yapay zekâ sonuçlarının "bütün bir ilçeyi tek bir kategoriye koymasının" yanlış olduğunu ifade ediyor.

Özellikle Adanalılar sonuçların gerçeği yansıtmadığını savunurken, bazı kullanıcılar ise bölgenin sorunlarının gündeme taşınması açısından bu tür değerlendirmelerin dikkat çekici olduğunu savunuyor.

DATÇA SEVİNDİ

Yüreğir'i üzen bu sonuç Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayanları ise sevindirdi. Yapay zeka ünlü şair Can Yücel'in sevgili Datça'sını Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi olarak seçti.

UZMANLAR BİLİMSELLİĞE DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlar, yapay zekâ araçlarının ürettiği sıralamaların bağlama, veri kaynağına ve kullanılan modellere göre büyük değişiklik gösterebileceğine dikkat çekerek, bu tür listelerin resmi veya bilimsel bir ölçüt olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Söz konusu sonuçlar herhangi bir resmi kurum ya da akademik araştırma tarafından doğrulanmazken, değerlendirmelerin hangi verilerle yapıldığı da belirsizliğini koruyor.