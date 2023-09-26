Uzun süredir sızıntılarla gündeme gelen Xiaomi Watch 2 Pro modeli bugün yapılan etkinlikle tanıtıldı. Xiaomi'nin 13T, 13T Pro modellerini tanıttığı etkinlikte Watch 2 Pro'da karşımıza çıktı. Apple Watch Series 9 hamlesi sonrası Xiaomi Watch 2 Pro önemli özelliklere sahip.

Xiaomi Watch 2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi'nin akıllı saati Xiaomi Watch 2 Pro modelini tanıttı. Akıllı saat 1,43 inç dairesel şekilli AMOLED ekranla karşımıza çıktı. Bu akıllı saat, 466×466 piksel çözünürlüğe sahip. 46mm çapındaki yeni akıllı saatin ekranını ise Gorilla Glass koruyacak.

Xiaomi yine bu sağlam ekranı çevreleyen gövdeyi paslanmaz çelikten üretti. İki farklı renge sahip olan model donanım tarafında ise önemli özelliklere sahip. Bu anlamda akıllı saat Snapdragon W5+ Gen 1 işlemciye sahip. Depolama tarafında ise Xiaomi akıllı saati 2 GB RAM ve 32 GB depolama ile piyasaya sürdü.

Watch 2 Pro, işletim sistemi olara MIUI Watch tabanlı Wear OS ile karşımıza çıktı. Bu anlamda Google Play Store, Google Haritalar, Google Cüzdan ve NFC aracılığıyla temassız ödeme gibi özelliklere erişim sağlayacak.

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Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri arasında Google Health uygulaması ile koordinasyon ön plana çıktı. Bu anlamda spor yaparken gerçek zamanlı olarak sağlık verilerine ulaşmanız mümkün olacak.

Apple Watch Series 9 ile rakip olan Watch 2 Pro, EKG, kalp atış hızı, vücut ısısı izleme ve uyku takibi gibi hayati özelliklere sahip. Yine akıllı saatin 150'den fazla farklı spor moduna da sahip olduğunu hatırlatalım. Ayrıca Watch 2 Pro özelleştirme açısından da 20'den fazla saat kadranı ile karşımıza çıkıyor.

Watch 2 Pro akıllı saat özellikleri arasında iki parmağınızla harekete geçen Body Composition özelliği oldukça ilginç. Saatin kadranının sağ tarafına iki parmağınızla değmenizle harekete geçen özellikle telefonunuzda tüm sağlık verilerinizin bir özetini görebiliyorsunuz. Watch 2 Pro ayrıca GNSS ile sağlık verilerinizi çok daha hassasiyetle verebiliyor. Açılımı küresel konum belirleme sistemi GNSS, uydular üzerinden anlık konum hassasiyeti sağlıyor.

Watch 2 Pro ve teknik özellikleri

Ekran1,43 inç 466 x 466 piksel, AMOLED, 326 PPI, Gorilla Glass korumasıİşlemciSnapdragon W5+ Gen 1İşletim SistemiWearOSDepolama2 GB RAM, 32 GB ROMBağlantıWi-Fİ ve LTE destekli iki ayrı model. Bluetooth, GNSSKadran46 mm, Paslanmaz çelikEk özellikler150'den fazla spro modu, EKG, kalp atışı ve vücut ısısı izleme. Yirmiden fazla saat kadranı

Xiaomi, akıllı saatinizi aynı zamanda akıllı telefonunuzla eşlenik bir şekilde çalışacak bir asistana çeviriyor. Buna göre Watch 2 Pro sayesinde Xiaomi telefonunuzla bağlantı kurup fotoğraf çekmeniz mümkün. Yine akıllı telefonla çektiğiniz bir fotoğrafı da saat ekranında görüntüleyebileceksiniz. Always on Display desteği bulunan olan akıllı saat, tek şarjla 72 saate kadar kullanım ömrüne sahip. Xiaomi'nin açıklamalarına göre düzenli kullanımda ise Xiaomi Watch 2 Pro 65 saate kadar dayanabiliyor.

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Watch 2 Pro diğer özellikleri arasında LTE ile sesli arama ve kısa mesaj gönderme de yer alıyor. Saatin 5 ATM suya dayanıklı olduğunu ve Bluetooth ve çift bantlı GNSS ile geldiğini de hatırlatalım. Watch 2 Pro fiyatı ise Wi-Fi sürümü 285 dolar, LTE versiyonu ise 348 dolar seviysinde. Henüz akıllı saatin Türkiye fiyatı ise belli değil.