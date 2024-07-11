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X'te kalp olan beğen butonunun yanına, beğenmeme butonu olan kırık kalp ekleniyor

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Elon Musk'ın satın aldığı ve ismini Twitter'dan X'e çevirdiği sosyal medya platformundaki kalp olan beğen butonunun yanına, beğenmeme butonu olarak 'kırık kalp' ekleniyor.

Eski adı Twitter olan ve Elon Musk'ın platformu satın almasının ardından adı X olan mecrada, beğenme (like) botunun yanına beğenmeme (dislike) butonunun ekleneceği haber verildi.

Platformundan haberler veren X Daily News'in aktardığına göre, beğenmeme butonu henüz test aşamasında.

X'te kalp olan beğen butonunun yanına, beğenmeme butonu olan kırık kalp ekleniyorX Daily News'ten paylaşılan gönderi.

Beğenmeme butonuyla ilgili küçük bir sızıntı da yapıldı. Kalp olan beğenme butonunun yanına, beğenmeme butonu olarak 'kırık bir kalp' eklendi. Beğenmeme butonu video paylaşım sitesi youtube'de de bir süredir yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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