WhatsApp'ta bunları yapmayın! Hesabınız yasaklanabilir

WhatsApp, sahip olduğu hüküm ve koşullar altında hesabınızın yasaklanmasına veya askıya alınmasına neden olan durumlar içeriyor.

WhatsApp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alıyor. Pek çok kullanıcı bu uygulamayı, istediğini paylaşabileceği ya da yapabileceği ücretsiz bir platform olarak görüyor. Ancak durum pek de öyle değil. Bu yazımızda da WhatsApp'ta asla yapmamanız gereken şeyleri listeledik.

WhatsApp hesabınızın kapanmasına neden olacak durumlar

Kullanıcıların çoğu WhatsApp'ın ücretsiz bir şekilde istediklerini yapabilecekleri bir platform olduğuna inanıyor. WhatsApp'ın uygulama içindeki yaptıklarınızla çelişebilecek bazı hüküm ve koşulları var. Bu nedenle de yapmamanız gereken bazı durumlar yer alıyor.

Uygulama içinde yapmamanız gereken durumları tekrar ederseniz ya da bir kez dahi yapmanız durumunda da hesabınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayrıca WhatsApp, hesabınızı kalıcı veya geçici olarak silme özelliğine sahip. Ancak bu durum düzenlemeleri nasıl ihlal ettiğinize göre değişebiliyor.

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Korsan içerik göndermek

WhatsApp, korsan dijital içeriklerini ele almak için politikalarında değişikliğe gitti. 2 GB'a kadar olan filmler, müzikler ya da videolar genellikle uygulama sayesinde aktarılıyor. Ancak diğer türlü WhatsApp'ta film paylaşmak yasak. Bazı kullanıcıların bunu denemesi ise işleri tersine çeviriyor.

Birisi size telif hakkı korunan bir film ya da ses dosyası gönderirse onu saklayabilirsiniz ancak dağıtamazsınız. Çünkü WhatsApp, paylaştıklarınıza erişebiliyor ve otomatik bir hack sistemi içeriyor. Yasadışı paylaşım yaptığınız keşfedildiği takdirde de hesabınız askıya alınabiliyor.

WhatsApp'ın çıkartmalarını ve fotoğraflarını kullanırken dikkat edin

Bir paylaşımın telif hakkının korunmaması, o görseli WhatsApp için uygun yapmaz. Nedeni de şirketin düzenlemelerinin bazı görseller için geçerli olmaması oluyor. Bunlar da ırkçı ya da cinsel içerikle bağlantılı çıkartmalar ve fotoğraflardır.

Bu tür fotoğrafları ve çıkartmaların kullanım amacı eğlenmek olabilir. Ancak WhatsApp'ın sahip olduğu hüküm ve koşulları neticesinde kullandığınız paylaşımlara dikkat etmekte fayda var. Aksi takdirde hesabınızın askıya alınabiliyor.

Üçüncü taraf sürümleri kullanmayın

WhatsApp, yalnızca Android kullanıcılarının yetkisiz sürümleri indirmesine ve kullanmasına izin veriyor. Bunlar da programı değiştirmenize ve mevcut sürümde olmayan özellikleri eklemeniz imkan tanıyor. Bu durumun oluşturduğu güvenlik riskine ek olarak platform, bu uygulamalara izin vermiyor.

WhatsApp, bu aktiviteyi ciddi bir şekilde yasakladı. Ayrıca hesapların en sık banlanma nedenlerinden biri de bu. Uygulamayı indirdikten ve oturum açtıktan sonra uygulamanın sizi kaç kez uyardığına da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buna bağlı olarak hesabınız geçici veya kalıcı olarak askıya alınabilir.

Spam göndermekten ve birini hacklemeye çalışmayın

Spam, bir kullanıcının reklam yapmak amacıyla aynı mesajı birkaç kişiye göndermesi oluyor. WhatsApp, "İleti özelliği" sayesinde aynı anda mesaj atabilen alıcı sayısını yalnızca beş ile sınırladı. Böylece de kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde iletişim kurmayı amaçladı.

Tüm bu nedenlerden dolayı WhatsApp, farkında olmadığınız anlarda dahi sizi spam olarak işaretler. Bu durum devam ettiği takdirde de birkaç saat, gün ya da hafta geçici yasak alabilirsiniz. Ardından ise kalıcı yasak gelir.

Peki, siz WhatsApp hesap yasaklama durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!