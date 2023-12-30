Volkswagen fiyat listesi – Aralık 2023

Volkswagen tarafında yıl sonu kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Polo, Golf, Tiguan, T-Roc gibi modeller uygun fiyatlar ile bayilerde alıcısını bekliyor. Peki Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte Volkswagen Aralık 2023 fiyat listesi.

Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyat listesi!

Volkswagen modelleri her zaman olduğu gibi bu sene de beğenileri topladı. Ülkemizde bu yıl da yüksek satış rakamlarına ulaşan Volkswagen, yıl sonu kampanyalarıyla satışları hızlandırdı. Özellikle piyasanın durgun olduğu şu günlerde sıfır araçların kapış kapış gittiğini söyleyebiliriz. Peki Volkswagen modellerinin fiyatları ne kadar? Gelin tüm Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyat listesine göz atalım.

Polo

ModelDonanımFiyat Polo 1.0 80 PS ManuelImpression?977,900.00Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife?1,084,800.00Polo 1.0 TSI 95 PS DSGLife?1,170,900.00Polo 1.0 TSI 95 PS DSGStyle?1,351,600.00

Renault Taliant 2023 fiyat listesi!

T-Cross

ModelDonanımFiyat T-Cross 1.0 TSI 110 PS ManuelLife?1,191,600.00T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSGLife?1,362,300.00T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSGStyle?1,479,600.00

Taigo

ModelDonanımFiyat Taigo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife?1,297,300.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGLife?1,477,900.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGStyle?1,664,500.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGR-Line?1,736,500.00Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1,773,100.00Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?1,897,100.00

Golf

ModelDonanımFiyat Golf 1.0 TSI 110 PS ManuelImpression?1,212,800.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGLife?1,442,500.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGStyle?1,626,900.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGR-Line?1,694,500.00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGStyle?1,732,100.00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line?1,850,100.00

T-Roc

ModelDonanımFiyat T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGLife?1,622,500.00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1,779,400.00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?1,945,400.00

Tiguan

ModelDonanımFiyat Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGLife?1,885,600.00Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance?2,208,100.00Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGR-Line?2,354,500.00Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSGElegance?3,313,000.00Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSGR-Line?3,547,500.00

Passat Variant

ModelDonanımFiyat Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSGBusiness?1,891,800.00Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance?2,306,600.00

Golf R

ModelDonanımFiyat Golf R 2.0 TSI 320 PS R 4M DSGR?3,612,000.00

Touareg

ModelDonanımFiyat Yeni Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION TiptronikElegance?7,201,800.00Yeni Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION TiptronikR-Line?7,519,800.00

Sizler için Volkswagen modellerinin Aralık 2023 fiyatlarını derledik. Siz hangi aracı almayı düşünüyorsunuz? Fiyatlar sizce nasıl? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.