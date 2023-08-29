Valorant dünya şampiyonasına katılan Elon Must protesto ve 'Twitter'ı geri getir' tezahüratları ile karlı karşıya kaldı

Elon Musk, Valorant dünya şampiyonasına katıldı, ancak izleyiciler onu yuhalayarak protesto etti ve "Twitter'ı geri getir" tezahüratları attı. Musk, Twitter'ı X olarak yeniden markaladıktan sonra yuhalandı. Videonun yayılmasıyla olay viral hale geldi. Musk, daha önce sahnede de yuhalanmıştı ve bu olayları "kontrolsüz solcular" olarak nitelendirdi.

X sahibi Elon Musk, popülervideo oyunu Valorant'ın dünya şampiyonasına Los Angeles'ta katıldı. Musk'ı dakikalarca yuhalayan kalabalık" Twitter'ı geri getir" tezahüratları attı.

Musk, geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra site ismini X olarak değiştirdi.

Cumartesi günü Valorant Dünya Şampiyonası Finali'nin yayını sırasında kısaca kamerada gösterilen Musk, yuhalanma ve ıslıklar ile protesto

hemen ıslıklarla karşılandı. Bu durum, etkinliğin sunucularını şaşırttı ve Musk'ın yaklaşık dört saniyelik kamera görüntüsüne değinmediler.

Bir sunucu, "Bu nereden geliyor? Bu kesinlikle buradan değil, değil mi?" dedi. Birkaç an sonra, yayıncılar kalabalığın, Musk'ın X'in eski marka adına geri dönmesini talep etmeye başlamasıyla gülerken duyuldu.

Kullanıcı Jake Lucky tarafından paylaşılanvideo, Musk'ın kendi sosyal medya platformunda hızla viral hale geldi ve Pazartesi öğleden sonra 12 milyon görüntüleme ve 80.000 beğeniye ulaştı.

Musk, etkinliğin dışında X AE A-XII Musk adlı oğluyla görüldü.

Bir X kullanıcısı, "Valorant oyuncularından ıslık yemek, ortaokuldaki anime kulübünden gıcık yemek gibidir" şeklinde tepki verdi.

Musk'ın son aylarda halkın önünde ıslıklandığı ilk sefer değil. Geçen Aralık ayında Musk, komedyen Dave Chappelle'in sahne şovuna katıldıktan sonra ıslıklandı.

Musk daha sonra bu olayı gülerek geçiştirdi ve ıslık atan kalabalığı "kontrolsüz solcular" olarak tanımladı.