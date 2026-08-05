Erzurum'da Uzay Çadırı ile Çocuklara Uzay Macerası

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz tatili kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, Türkiye'de yalnızca kentte bulunan "uzay çadırı"nda gezegenleri ve uzayı sürükleyici görüntüler eşliğinde keşfediyor.

Kentteki gençlik merkezlerinde çocuklara yönelik sürdürülen yaz programlarına katılan çocuklar, spor ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Yakutiye Gençlik Merkezi'nde özel projeksiyon sistemiyle oluşturulan uzay çadırında bilim ve uzay temalı gösterimleri deneyimleme fırsatı buluyor.

Yere uzanarak kubbe şeklindeki çadırın tavanına yansıtılan görüntüleri izleyen çocuklar, güneş sistemi, gezegenler, yıldızlar ve uzayın oluşumuna ilişkin hazırlanan içeriklerle hem eğleniyor hem de bilimsel konular hakkında bilgi ediniyor.

Yaz etkinlikleri kapsamında eylül ayının ilk haftasına kadar kullanılacak uzay çadırının, sezon boyunca yaklaşık bin çocuğu ağırlaması hedefleniyor.

Gençlik Lideri Fırat Altınok, AA muhabirine, kentteki 10 gençlik merkezinde 9-15 yaş arasındaki çocuklar için yaz programlarının devam ettiğini söyledi.

Hafta içi her gün gerçekleşen etkinliklerde sabah sporu, değerler eğitimi, piyano, gitar, keman, tiyatro eğitimlerinin verildiğini söyleyen Altınok, haftada iki kez buz pistinde etkinlikler düzenlendiğini anlattı.

Uzay çadırı ile çocuklar eğlenerek uzayı keşfediyor

Türkiye'de sadece Erzurum'da gerçekleştirilen uzay çadırı etkinliğine çocukların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Altınok, "Gençlik merkezimizdeki arkadaşlarımızın öncülük ettiği uzay çadırı projesi yaklaşık 4 yıldır hizmette. Hem yurt içinde hem de yurt dışında yüz binlerce insana ulaştı diyebiliriz." dedi. Altınok, şöyle devam etti:

"Uzay çadırımızın içerisinde 10 dakikadan 1 saate kadar videolar var. Her yaş grubu için yapılmış videolar var. Çocuklara uzay bilincini aşılamak, onların meraklarını gidermek, teknolojik anlamda onlara bir şeyleri hissettirebilmek, o atmosferi onlara yaşatabilmek için böyle bir proje yapıldı. Şu anda Erzurum'un 20 ilçesine defalarca gidildi. Aynı zamanda Kars ve Ağrı çevre illerde de hizmette bulundu.

Sadece yurt içinde değil, Macaristan'a ve Bulgaristan'a da uzay çadırı projemizi götürüp oradaki gönül dostlarımıza bunları faydalanmalarını sağladık. Çocuklar içeriye giriyorlar, daha önce televizyonda gördükleri gibi değil de o atmosferi yaşıyorlar. Yere uzanıp izledikleri zaman çok farklı deneyimler yaşıyorlar. Haftanın her günü için biz programımızı yaparak duyurularımızı yaptık. Başvurular alıyoruz. Uzay çadırı çok ilgi çektiği için sırayla her gençlik merkezinden bir gün gelip çocuklarımızı burayı izliyorlar."

Altınok, sadece yaz kulübüne gelenler değil merkez dışında da gelmek isteyenlere çadırın açıldığını bildirdi.

Çocukların ???????yaz etkinlikleri kapsamında eylülün ilk haftasına kadar uzay çadırını kullanabileceklerini söyleyen Altınok, sezon sonuna kadar bine yakın çocuğun projeden yararlanacağını belirtti.

Çocuklarda uzaya karşı merak uyanıyor

Çadıra giren çocukların çıktıktan sonra düşüncelerinde değişiklikler olduğunu da kaydeden Altınok, "Onlarda merak uyanıyor. Her bilimin başlangıcı meraktır. Merak olmadan bilim olmaz. Çadıra girmeden önce merak ediyorlar, girdikten sonra daha çok merak ediyor. Orada gördüğü şeylerde dünya nasıl oluşmuş, gezegenler nasıl var olmuş, ne kadar uzaktayız, başka gezegenlerde hayat var mı diye çocuklar kafalarında daha çok betimliyor ve heyecanlanıyorlar. O heyecan bize de yansıyor ve mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin milli uzay hamlesine de değinen Altınok, "Büyüklerimiz bu konuda dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıyor. İnşallah o çağı bu nesillerle yakalayacağız. Yapılan o güzel işlere bizler de bir nebze katkıda bulunabilirsek, çocuklarda heyecan uyandırabilirsek ne mutlu bize." dedi.

"Astronot olmayı planlıyorum"

5. sınıf öğrencisi Beren Betül Odabaşı, gençlik merkezindeki faaliyetlere devam ettiğini söyleyerek, "Uzay çadırında, uzayı daha çok gözümde canlandırıyorum. Açılan videolar da çok kaliteli. Her şeyi anlatıyor. Daha çok meraklanıyorum. Astronot olmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Azra Kurt, çok güzel vakit geçirdiğini anlatırken, 10 yaşındaki Zeynep Ayhan ise "Uzayla ilgili videolar izliyoruz. Gezegenler anlatılıyor. Uzaya çok ilgim var. Uzaya olan ilgim de arttı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA