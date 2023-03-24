Twitter'da yeni bir karmaşa başlıyor! Mavi tik için yeni karar

Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı hamleler ile oldukça tartışılan Elon Musk yeni bir değişiklik daha yapılacağını açıkladı. Twitter Blue aboneliği ile kullanıcılara 'mavi tik' özelliğini dağıtmaya başlayan sosyal medya platformu, önceki aboneler için ise kritik bir karar aldı.

Onaylanmış eski hesaplara mavi tik şoku!

Bilindiği gibi Twitter Blue kullanıcıları 'mavi tik' ile birlikte yorumlarda üste çıkma, daha az reklam görme, uzun tweet'ler atma, tweet düzenleme gibi özellikleri kullanabiliyor. Bu özelliğin tüm dünyada kullanıma sunulması ile birlikte Twitter, daha önceden 'mavi tik' alan kullanıcılar için ise kötü haberi duyurdu.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3… — Twitter Verified (@verified) March 23, 2023

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre geçmişte ücretsiz olarak 'mavi tik' kazanan kullanıcılar 1 Nisan itibarıyla onay işaretlerine veda edecek. Bu kullanıcıların yeniden onay işareti alabilmeleri için ise Twitter Blue abonesi olmaları gerekiyor.

Musk bunu da yaptı: Twitter'a kimlikle doğrulama geliyor!

Elon Musk, Twitter'ı devralması ile birlikte 'mavi tik' onaylarının verilme şeklini "yozlaşmış ve anlamsız" olarak ifade etmiş. Bu açıklaması ile onay işaretlerinin kaldırılması yönünde ilk sinyalleri veren yönetici, Blue abonelik sisteminin tüm dünyaya ulaşması ile birlikte eski hesaplara yönelik hamlesini de yaptı.

Twitter Blue aboneliği ile birlikte gelen onay işareti daha ilk günden karmaşa yaratmıştı. Mavi tik ile birlikte birçok dolandırıcılık ve yanlış bilgilendirme olayının yaşandığı Twitter'ın eski kullanıcılarının onaylarının kalkması ile birlikte nasıl bir hal alacağı da merak konusu. Onay işaretlerini kaybeden kullanıcıların nasıl bir yol izleyeceğini de merak ediyoruz.

Twitter Blue avantajları

Doğrulanmış anlamına gelen mavi tik rozeti,

Tweetler için yer işaretleri klasörleri,

Telefondaki uygulamalar kısmında özel uygulama simgesi,

Birden fazla tema,

Özelleştirilebilir menü,

Reklamsız makale okuma,

Yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu,

Paylaşılan tweeti geri alma,

Tweetlere yaptığınız yorumlar en üste gösterilir,

60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme.

Ülkemizde de sunulmaya başlanan Twitter Blue aboneliği için istenen fiyat internet tarayıcıları üzerinden aylık 150 TL olarak belirlenmiş durumda. Peki siz Twitter ve mavi tik politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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