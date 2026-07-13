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Brent petrolün fiyatı ABD-İran geriliminin etkisiyle 80 doları aştı

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ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla saldırıları sonrası piyasalarda artan risk, Brent petrolün varil fiyatını 80 doların üzerine çıkardı. Vadeli piyasalarda fiyat yüzde 6,1 artışla 80,65 dolar oldu.

Brent petrolün fiyatı, ABD'nin İran'a yönelik kamikaze insansız deniz araçlarıyla (İDA) saldırılarının ardından piyasalarda oluşan risk sebebiyle 80 doları aştı.

Dün 79,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,01 dolar seviyesinde tamamladı.

Vadeli piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.59 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6,1 artarak 80,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran'a ait bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef aldığı saldırıların piyasada oluşturduğu risk etkili oldu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, deniz üzerinde ilk kez saldırı amaçlı kamikaze insansız deniz aracı (İDA) kullanarak İran'daki bir denizaltı ve gemi bakım tesisini hedef aldığı belirtildi.

ABD'nin İran'a yönelik dün sabah başlayan ve gece saatlerinde devam eden saldırıları üzerine İran da sabah saatlerinde, Körfez ülkelerinden Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ü hedef almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump gün içinde ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır." ifadesini kullandı.

Sadece İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren müşterilerin boğaza giriş ve çıkışını engellediklerini vurgulayan Trump, bu uygulamanın "İran ablukası" adıyla yürürlüğe girdiğini kaydetti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı da ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
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