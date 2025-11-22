Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Yeni nesil çete yapılanmaları, sosyal medyayı bir vitrin gibi kullanarak gençleri suç ağlarına çekmeye devam ediyor.

Lüks yaşam görüntüleri, para desteği ve güç gösterileriyle kendilerini "fenomen" gibi lanse eden örgüt liderleri, özellikle yoksul ailelerden gelen gençleri hedef alıyor. Kolay yoldan zengin olma vaadiyle kandırılan 15-18 yaş aralığındaki çocuklar, düşük cezai yaptırımlar nedeniyle çeteler için "riski az, getirisi yüksek" bir tercih hâline geliyor. Bu yaş grubu, örgütler tarafından motosikletle uyuşturucu taşımak, gözcülük yapmak, iş yeri kurşunlamak ve adam vurmak gibi tehlikeli görevlerde kullanılıyor.

TİKTOK ÜZERİNDEN AÇIK TEHDİT

Türkiye gazetesindeki habere göre; örgütler gençlere en çok TikTok, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya kanalları üzerinden ulaşıyor. Buna en dikkat çekici örneklerden biri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çökertilen "Taşlar" suç örgütü oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 111 sayfalık iddianamede, çetenin başka gruplarla yaşadığı çatışmaları adeta bir şov gibi canlı yayınladığı belirtildi.

MURAT ÖVÜNÇ MAĞDUR OLARAK DOSYAYA GİRDİ

İddianameye göre örgüt lideri Ramazan Taş, Daltonlar çetesinin lideri olarak bilinen Berat Can Gökdemir'e (Can Dalton) TikTok üzerinden tehdit mesajları gönderdi. Dosyada mağdur olarak yer alan fenomen Murat Övünç, örgüt mensupları Ömer Taş ve Medeni Durak'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve iş yerlerinin yağmalandığını anlattı.

Berat Can Gökdemir (Can Dalton)

Bunun yanında Gökdemir'in doğum gününün Türkiye, Rusya ve Afganistan'ın da aralarında bulunduğu 11 ülkede uzun namlulu silahlarla ateş açılarak kutlandığı, bu görüntülerin de sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi. Başka bir çete olan Casperların ise internet üzerinden tetikçi aradığı ortaya çıktı.

Ankara'da kız kardeşini korumak için girdiği kavgada öldürülen Hakan Çakır olayının faillerinin cezaevinden paylaştığı "Belki kral olamadık ama kralını da tanımadık" ifadeli mesaj da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

İMAJLA YAYILAN SUÇ KÜLTÜRÜ: SAÇ MODELİ BİLE MESAJ VERİYOR

Çete üyeleri kendilerine özel bir imaj da oluşturuyor. Tas kafa tıraşı, keskin sakal modelleri ve markalı spor kıyafetler, örgütlerin ortak görünümü hâline gelmiş durumda. Daltonlar çetesinin lideri Berat Can Gökdemir'in kullandığı saç modelinin de bu "gangster" imajının parçası olduğu biliniyor.

Bu durum yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde tartışılıyor. Orta Amerika ülkesi El Salvador, gangster kültürüyle ilişkilendirilen tas kafa saç tıraşını geçen ağustos ayında yasaklamıştı. Yasak, suç örgütlerinin gençler üzerindeki imaj etkisini kırmayı amaçlıyor.