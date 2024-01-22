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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzayda "Propolis" deneyi gerçekleştirecek

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede, uzayda propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini test edeceğini belirtti.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı 19 Ocak günü Amerika'nın Florida'da eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksinden uzaya gönderildi. Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin test edileceğini açıkladı.

PROJEYİ 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ HAZIRLADI

Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" deneyini hazırlayan 8. sınıf öğrencilerinin 2 yıl süren çalışmaları meyvesini verdi. Bu projeyle Türkiye'nin uzaydaki ilk bilimsel çalışmalarının verileri elde edilecek.

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uzaya Gönderildi

FAYDASI SAYMAKLA BİTMEYEN PROPOLİS YENİDEN GÜNDEM OLDU

Türkiye, 8,2 milyon arı kovanı varlığı ile arı ürünleri üretiminde dünyada 2. sırada yer alıyor. Uzaya gönderilen astronotların yanlarında birçok bakteriyi de beraberlerinde götürdükleri biliniyor. Alper Gezeravcı uzaya fırlatılmadan önce herhangi bir bakteri ve mikrop bulaşmasına karşın ailesiyle sarılamamıştı. Bu bakterilerin çoğu zararsız olsa da uzaydaki koşullar, zamanla bu durumun değişmesine neden olabiliyor.

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uzaya Gönderildi

ARI ÜRÜNÜ PROPOLİS UZAY BİLİMİNİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Ağırlıksız ortamda yaşayan ve yüksek miktarda radyasyona maruz kalan astronotların bağışıklık sistemleri zaman içinde zayıflayabilir. Ayrıca, uzay koşullarına adapte olan bakteriler, antibiyotiklere direnç geliştirebilir, daha hızlı çoğalabilir ve insan sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle doğal bir arı ürünü olan propolisin antibakteriyel özelliğinin mikro yerçekimi ortamında test edilmesi araştırmaya değer ve uzay bilimin geleceği için oldukça önemli.

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uzaya Gönderildi

PROPOLİS NEDİR?

Propolis, arıların yaprak döken ağaçların tomurcuklarından ve kabuklarından topladığı, balmumu, polen ve tükürük salgıları ile zenginleştirdikleri bir maddedir. Arılar propolisi petekleri dezenfekte etmek, yapı malzemesi olarak ve mumyalama için kullanmaktadır. Propolis esas olarak ağaçlar sayesinde üretilir, arılar reçineleri toplar, tükürük bezlerinden maddeler ekler ve karışımı çeneleriyle daha da işler. Propolisin çoğu reçine ve mumlardan oluşur.

Propolis, bağışıklık savunmaları için güçlü destek sağlar ve dengeli bağışıklık işlevine yardımcı olur. bağışıklık ve antioksidan faydaları, genel sağlık ve esenlik için de vücuda destek olmaktadır, iltihap giderici özelliği bulunmaktadır. Propolis etkili bir dezenfektandır, virüsler, bakteriler ve mantarlara karşı oldukça etkilidir. Mantar enfeksiyonları, egzama ve sivilcelerin tedavisinde birçok faydalı etkisinden dolayı kullanmaktadır. Vücutta bir iltihapla olduğunda; boğaz ağrısı, diş eti problemleri, mide, bağırsak veya idrar yollarında enfeksiyon olduğunda propolis tedaviye yardımcı olmaktadır.

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uzaya Gönderildi

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uzaya Gönderildi

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı, Uzaya Gönderildi

Haberler.com / Erkut Calikoglu - Teknoloji

Alper Gezeravcı Propolis Teknoloji Dünya Haberler

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