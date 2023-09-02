Türkiye'nin ilk uzay yolcuları, TEKNOFEST ziyaretçileri ile buluştuSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i, TEKNOFEST Ankara ziyaretçileri ile tanıştırdı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları, TEKNOFEST ziyaretçileri ile buluştu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i, TEKNOFEST Ankara ziyaretçileri ile tanıştırdı.

Bakan Kacır, uzaya gidecek olan ilk Türk vatandaşları pilot Alper Gezeravcı ve mühendis Tuva Cihangir Atasever ile beraber, Ankara'da devam eden uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını göndermeye hazırlandıklarını belirterek, "Biz TEKNOFEST'i ilk kez düzenlerken sadece bir havacılık festivali değil, bir uzay festivali de olmasını kararlaştırmıştık. Bu yüzden her TEKNOFEST'te özellikle uzay çalışmalarını üst sıralarda tutuyoruz. Ama bu yıl önceki yıllardan farklı bir heyecanımız var. İstanbul TEKNOFEST'te geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıştırmıştı. Sonrasında onlar Türkiye'de birtakım eğitimlere katıldı. Özellikle uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirecekleri 13 bilimsel deneye ilişkin Türkiye'nin farklı üniversitelerinde araştırma merkezlerinde eğitim programlarına katıldılar. ABD'de gerçekleştirilen eğitim programlarını sürdürdüler. Şimdi geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra kendilerini uluslararası uzay istasyonuna yolcu edeceğiz ve tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı, artık Türkiye'de gençlerin hayallerinin sınırlarının olmadığını belirterek, "Türkiye'nin 100'üncü yılında icra edeceğimiz ilk uzay yolculuğumuz, aslında bir yere varış hikayesi değil, devletimizin iradesiyle, gelecek nesillerin tereddütsüz değerlerinin sınırını taşıyabileceği, gökyüzünün derinliklerine öteleyebileceği bir yolculuğun başlangıç noktasıdır" diye konuştu.

Uzay yolcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafları imzalayıp katılımcılara dağıttı.