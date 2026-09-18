Türkiye’nin geleceğine yön verecek projeler Diyarbakır’da TEKNOFEST’te yarışıyor

Diyarbakır'da TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında 11 farklı kategoride düzenlenen ve 677 finalist takımın katılımıyla başlayan yarışmalarda yarışmacı öğrenciler, geliştirdikleri projelerini anlatıyor.

TEKNOFEST'in ana paydaşlarında SANKO Holding, yürütücülüğünü üstlendiği İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ile toplumsal ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ve fayda odaklı teknoloji projelerinin geliştirilmesini teşvik ediyor. Türkiye'nin lider sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, bu yıl yedinci kez dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ana paydaşları arasında yer alıyor. SANKO Holding'in yürütücülüğünde düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesinde 101 takım 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde projelerini jüriye sunma heyecanı yaşıyor. Yarışmalarda, Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen 2 bin 925 gençten oluşan 677 finalist takım yer alıyor.

Adana'dan gelen yarışmacılardan Fatih Gürgen, projelerinde, trafikte takılı kalan ambulansa bir geçiş oluşturabilmek için yapay zeka destekli sistem geliştirdiklerini söyledi. Gürgen, "Sistemimiz, öncelik ambulans sesini yapay zeka yardımıyla tanıyor. Ardından kameramız devreye giriyor. Kameramız önce 90 derece, sonra 180 derece olarak dönüyor ve yapay zeka desteğiyle ambulansı arıyor. Ambulans tespit edildiğinde ise trafik ışıklarımızı ona göre koordine ediyor. Ekran yardımıyla da sürücülere bilgi veriyor. Arkadaşlarımla birlikte yaklaşık 1,5 yıldır projemiz üzerine çalışıyoruz. Danışman öğretmenimizde bize çok yardımcı oldu" dedi.

İstanbul'dan gelen Berna Küçükoğlu ise çağın hızlanmasıyla beraber artık geleneksel çocuk oyunlarının unutulduğunu, projeleriyle geleneksel çocuk oyunları, kültür aktarımı sağladıklarını belirterek, "Biz de buna çözüm üretmek istedik. Çözüm olarak da geleneksel çocuk oyunlarını dijitale dökmek istedik. Altı farklı oyun yaptık. Bunlar interaktif oyunlar olduğu için gözlerimizi bağlayıp bu şekilde oynuyoruz. ya da yandan direktifler geliyor. Bu şekilde hem fiziksel aktivite sağlamış oluyoruz, hem sosyal etkileşim oluyor, hem de kültürel aktarım sağlanıyor. Teknoloji ve kültürel aktarımı birleştiren bir eğitim modeli şekline dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Denizli'den gelen Yusuf Arda Balar da yeni nesil trafo sistemi geliştirdiklerini dile getirdi. Trafo sistemlerinde üç önemli etken bulunmakta olduğuna dikkat çeken Balar, "Bir, trafomuzu yer altına indirdik. Bu sayede trafomuz sıcaklara karşı dayanıklı hale geldi. Trafo sistemimize eklediğimiz sensörleri de uygulamamızdan görebilmekteyiz. Son olarak da sismik izolatörler ekledik. Bunlarla trafomuzu depreme karşı dayanıklı hale getirdik" şeklinde konuştu.

Proje danışmanı Gürkan Çelik, daha öncede TEKNOFEST'in birçok kategorisinde yer aldıklarını kaydederek, "SANKO Holding de bu sürecin başından beri destek oluyor. Böyle bir alandayız. Öğrencilerimiz üretmeyi sorgulamayı, problemleri çözmeyi ve bununla ilgili projeleri geliştirmeyi artık bir alışkanlık haline getirdiler diyebilirim. Öğrencilerimiz için çok değerli bir süreç. Öğrencilerimizin bunu yapması geleceğimiz adına büyük bir adım. TEKNOFEST ve SANKO Holding'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı