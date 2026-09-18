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Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi

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Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi
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2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısında Aziz Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Yıldırım'ın ayakkabılarını değiştirdiğini söyleyerek Bakan Bak'a göstermesi kameralara yansıdı.

İstanbul'da düzenlenen 2027 İspanya Süper Kupa tanıtım toplantısı, futbol dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da katıldı.

"SAYIN BAKAN, BAK AYAKKABIMI DEĞİŞTİRDİM"

Bahadır Çolak'ın haberine göre; toplantı sırasında Aziz Yıldırım'ın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ayakkabılarını göstererek, "Sayın Bakan, bak ayakkabımı değiştirdim" dediği görüldü. Bakan Bak'ın ise Yıldırım'ın sözlerine, "Aa çok iyi, evet" şeklinde karşılık verdiği belirtildi.

AYAKKABI DETAYI GÜLÜMSETTİ

Yıldırım ile Bakan Bak arasındaki kısa sohbet, toplantının dikkat çeken anlarından biri oldu. Ayakkabı değişikliğiyle ilgili diyalog, etkinlikte renkli görüntüler arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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