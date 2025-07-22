Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı

Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir aktör daha kazandırdı
Haber Videosu

Roketsan, IDEF 2025 Fuarı'nda dört ayaklı insansız kara sistemi KOZ'u tanıttı. 4 güdümlü mühimmat taşıyabilen KOZ, otonom ve uzaktan kumandalı modlarda çalışıyor, 2.5 saate kadar kesintisiz görev yapabiliyor. Sistem, zorlu arazilerde keşif ve taarruz görevlerine destek sağlayacak.

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu Roketsan, İstanbul'da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında insansız kara sistemleri alanında çığır açacak yeni teknolojisi KOZ'u kamuoyuna tanıttı. Dört ayaklı yapısıyla dikkat çeken KOZ, özellikle zorlu arazilerde sağladığı yüksek denge ve çeviklikle öne çıkıyor.

OTONOM HAREKET, GÜÇLÜ SALDIRI YETENEĞİ

KOZ, hem otonom hem de uzaktan kumandalı olarak çalışabilme kapasitesine sahip. Üzerinde taşıdığı 4 güdümlü mühimmat ile taarruz görevlerine etkin destek verebilen sistem, aynı zamanda keşif, gözetleme ve özel operasyonlar için ideal bir platform olarak konumlandırılıyor.

Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir oyuncu kazandırdı

2.5 SAAT KESİNTİSİZ GÖREV SÜRESİ

Yeni nesil insansız kara aracı, 2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi sunarak operasyonel sahada uzun soluklu kullanım avantajı sağlıyor. Bu süre zarfında KOZ, insan riskini minimize eden görevlerde yüksek verimlilikle görev alabiliyor.

TÜRK SAVUNMA GÜCÜNE STRATEJİK KATKI

Roketsan tarafından geliştirilen KOZ'un en önemli hedeflerinden biri, insan kaybını en aza indirerek tehlikeli görevlerde aktif rol üstlenmesi. Özellikle dar alanlı, mayınlı veya düşman unsurların yoğun olduğu bölgelerde kullanılması beklenen sistem, Türkiye'nin savunma gücüne yeni nesil stratejik destek sunmayı amaçlıyor.

KOZ'UN ÖZELLİKLERİ;

  • 4 güdümlü mühimmat taşıma
  • 2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi
  • Otonom & uzaktan kumandalı modlar
  • Dengeli, zorlu arazi kabiliyeti
  • Taarruz, keşif ve özel görev desteği

Türkiye, geleceğin savaş sahasına yeni bir oyuncu kazandırdı

ERDOĞAN: DESTAN YAZIYORUZ

Öte yandan fuarda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayimizin yerlilik oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. 20 milyar doları aşan ciro ile savunma sanayimiz adeta destan yazıyor. Tüm ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımız ile karşılıyoruz. SİHA'larımızın konsepti büyük yankı uyandırıyor. Aynı şekilde dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Israilde 10 yıldır var. Israil bizden 10 - 15 yıl ileride

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş-da-Kenya-Gibi Bir-Yere-Kaçacam:

İsrael i işe almak lazım.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıademsakarr:

dış güçler hapı yuttu :)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş-da-Kenya-Gibi Bir-Yere-Kaçacam:

kainatın dış işleri bakanı olmalı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

seçim yakınmı ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti

Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran olay! Mesajı ifşa etti
Rekorlarla başladı, iflasla bitti! 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu

Rekorlarla başladı, iflasla bitti! 15 yıllık dev ortaklık tarih oldu
title