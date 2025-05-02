Türk Telekom Ventures, Girişimcileri Stanford Üniversitesi'nde Eğitiyor

TÜRK Telekom Ventures'ın hızlandırma programı PİLOT kapsamında; PİLOT girişimcilerine özel olarak tasarlanan globalleşme programı, Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirmek için inovasyon kültürünü geliştirmeyi ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom, girişimlerin küresel pazarlarda büyümesini destekleyecek çalışmalara devam ettiğini açıkladı. TT Ventures PİLOT girişim hızlandırma programı girişimleri için Stanford Global Eğitim Merkezi ile iş birliği içinde tasarlanıp sunulan yurt dışı globalleşme programı tamamlandı. Program kapsamında girişimler kendileri için özel hazırlanan eğitimlere, çalıştaylara, yatırımcı sunumu etkinliklerine katılma fırsatı yakaladı. Dünyanın önde gelen yatırımcıları, fikir liderleri ve teknoloji uzmanları ile bir araya gelerek girişimciler, işlerini dünya standartlarına taşıma ve küresel ağlara erişme imkanı buldu.

'GİRİŞİMLERİN KÜRESEL ÖLÇEKTE BÜYÜMESİ İÇİN STRATEJİK ADIMLAR ATIYORUZ'

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "TT Ventures olarak girişimlere yatırım yapmakla kalmıyor, onların küresel ölçekte büyümesini desteklemek için stratejik adımlar atıyoruz. Stanford Üniversitesi'ndeki program, girişimlerimizin gelişmesi ve uluslararası ölçekte değer yaratması adına büyük önem taşıyor. TT Ventures olarak buradaki ekosistemle yakın çalışmaktayız ve programın yanı sıra özellikle burada organize ettiğimiz birebir yatırımcı görüşmeleri girişimlerimizin yeni yatırımcılarla tanışması ve globalleşmesi adına değerli fırsatlar sunuyor. TT Ventures PİLOT ile Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve gelişmiş bir inovasyon kültürüyle yeni 'unicorn'lar ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

'YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYEREK ÜLKEMİZDEN YENİ 'UNİCORN'LAR ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

TT Ventures PİLOT ile Türkiye'nin yenilikçi girişimlerini destekleyerek ülkemizden yeni 'unicorn'lar çıkarmayı hedefliyoruz diyen Özhan, "Bu amaçla yenilikçi girişimlere kapsamlı fırsatlar sunarak gelişmiş bir inovasyon kültürü ile sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi yaratmayı amaçlıyoruz. TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 69'u yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 55 milyon dolarlık yatırım aldı. PİLOT mezunu girişimlerin portföy değeri 2024 yıl sonu itibarıyla 364 milyon dolara ulaştı. Girişimlerimiz Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Girişimlere yatırım yapmakla kalmıyor, onların küresel arenada büyümesini desteklemek için stratejik adımlar atıyoruz. Stanford Üniversitesi'ndeki program, girişimlerimizin gelişmesi ve uluslararası ölçekte değer yaratması adına büyük önem taşıyor. TT Ventures olarak buradaki ekosistemle yakın çalışmaktayız ve programın yanı sıra özellikle burada organize ettiğimiz birebir yatırımcı görüşmeleri girişimlerimizin yeni yatırımcılarla tanışması ve globalleşmesi adına değerli fırsatlar sunuyor. Buradaki en önemli noktalardan biri girişimlerin global ekosistemin dinamiklerini doğru tahlil edip Türkiye'ye faydalı çıktılar ve ödevlerle dönmeleridir. Öte yandan Silikon Vadisi'nde bulunan ofisimiz girişimlerimizin dünyaya açılması için önemli bir kapı. Bu ofis ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden global pazarlara açılmasında köprü oluyoruz. Girişimlerimizin, dünyanın pek çok noktasında, hayatın tüm alanlarında değer yaratan çözümler sunması bizim en büyük motivasyon kaynağımız" ifadelerini kullandı.

Stanford Global Eğitim Merkezi ile TT Ventures PİLOT girişimlerine özel tasarlanan programa; veri odaklı pazarlama çözümleri ile Hardal, yapay zeka teknolojisi ile çalışan verilerini işleyerek verimliliği artıran T4 People Analytics, finansal çözümler sunan Finsmart AI, yapıların sağlık durumunu ölçen çözümleri ile Sensed AI, kişiselleştirilmiş eğitim platformu Archi's Academy, mobil oyun geliştiricileri için çözümler sunan App Nava, görsel veri ve kamera görüntüsü anonimleştirme çözümü ile Syntonym, bulut tabanlı İK çözümleri ile KolayIK, bulut tabanlı tedarik çözümleri ile Teamprocure ve blokzincir tabanlı enerji ticareti platformu Blok-Z'den oluşan 10 ekip katıldı.