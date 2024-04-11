Türk Telekom ve Schneider Electric, Endüstriyel Otomasyon ve Enerji Yönetimi İçin İşbirliği Yapacak

Türk Telekom, Schneider Electric ile endüstriyel otomasyon ve enerji yönetimi teknolojileri konularında işbirliği yaparak sürdürülebilir dijital dönüşüm ve verimlilik artışını hedefliyor. Bu işbirliği Türkiye'nin dijitalleşme sürecini destekleyecek. Ayrıca 5G teknolojisinin etkin kullanımını da içeriyor.

Türk Telekom ve Schneider Electric'den Endüstriyel Otomasyon anlaşması

Türk Telekom, telekomünikasyon sektöründeki tecrübesini ve altyapısını kullanarak, endüstriyel otomasyon çözümleri sağlıyor ve 5G altyapısı için hazırlıklarına devam ediyor. Çözümler arasında da kestirimci bakım, dijital ikiz, robotik sistemler ve enerji kaynakları yönetimi gibi teknolojiler yer alıyor.

Schneider Electric tarafından da IoT, otomasyon ve dijital ikiz teknolojileri gibi yenilikçi çözümler sunuluyor. Şirket, EcoStruxure platformu ve AVEVA ile işbirliği yaparak, açık mimari üzerinden güçlü yazılım çözümleri sağlıyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları söyledi:

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir kurum olarak, sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimimizi hayatın tüm alanlarına yansıtacak çevresel ve sosyal alanlarda öncü adımlar atıyoruz.

Güçlü fiber altyapımızla Türkiye'de 5G'ye en hazır operatör olarak, bugün ve gelecek için, ürün ve servislerimizi yeni nesil teknolojiler ile zenginleştirmeye devam ediyoruz. İşletmelerimizin ve endüstrilerin dijitalleşmesine destek vererek ekonomik büyümelerinde etkin rol alıyoruz.

Bu kapsamda; Schneider Electric ile endüstrilerin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmaları için sağladığımız hizmetleri arttırmak amacıyla; endüstriyel otomasyon ve enerji yönetim teknolojilerini kapsayan stratejik iş birliğimizin önemli olduğuna inanıyoruz"

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya Bölgesi Dijital Enerji ve Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam şunları söyledi:

"Bugün binalardan veri merkezlerine, endüstriyel tesislerden enerji altyapılarına kadar her segmentte dönüşümü tetikleyen IoT, otomasyon, dijital ikiz gibi teknolojiler, 5G bağlantısının yaygınlaşması ile yeni bir boyut kazanacak.

Birçok yeni cihaz, hizmet ve uygulama kullanıma sunulacak. 186 yıllık köklü ve küresel bir deneyime sahip Schneider Electric olarak IoT özellikli, açık mimari ve platformumuz EcoStruxure, güçlü agnostik yazılım portföyümüz ve bu alanda uzman şirketimiz AVEVA ile birlikte bu dönüşüme liderlik etmeyi bir misyon olarak ele alıyoruz.

Dünyanın önde gelen bağımsız yazılım şirketleriyle iş ortaklıkları aracılığıyla da müşterilerimizin yenilikçi otomasyon çözümlerinden yararlanmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece dijital ve inovatif çözümlerle müşterilerimizin karlılığı ve güvenilirliğini garanti altına alırken, verimlilik ve karbondan arındırma odaklı bir strateji ile de sürdürülebilir bir değer sunuyoruz.

Bu doğrultuda çalışmalarımıza güç katmak ve ülkemizin ve bölgenin dönüşümüne hizmet etmek üzere Türk Telekom ile stratejik bir iş birliğine imza atıyoruz. Kapsamı ve yaratacağı değer ile alanında ilk olacak bu iş birliğiyle Türkiye'nin dijital ve sürdürülebilir gelişimine hız katacağız"