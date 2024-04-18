Türk Telekom 2023 Yılı Finansal Verilerini Açıkladı

Türk Telekom, Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birisi olarak yatırımlarını sürdürüyor. Her sene önemli başarılara imza atan şirket, 2023 yılına dair finansal verilerini paylaştı. Böylelikle Türk Telekom'un ne kadar yatırım yaptığı, elde ettiği gelir ve abone sayısı belli oldu. İşte veriler…

Türk Telekom abone sayısı 52,9 milyonu aştı!

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamaya göre firma, geçen sene sektörün en çok yatırım yapan şirketi oldu. Buna göre toplamda 25,8 milyar dolarlık bir yatırımla adından söz ettirdi. Şirketin 2023 yılında konsolide gelirleri ise yüzde 9,6 oranında artarak 100,2 milyar TL'ye yükseldi. Net kar ise 16,4 milyar TL olarak açıklandı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom'un 2023 mali sonuçlarını değerlendirdi. Yatırımlarda artış, mobil abone sayısında yükselme, fiber kapsamının genişlemesi ve girişimcilere destek öne çıkıyor! pic.twitter.com/AlbSy8bmJy — TechInside (@TechInsideCom) April 18, 2024

Mobil numara taşımada üst üste 9 çeyrek en çok tercih edilen operatör olan Türk Telekom'un mobil abone sayısı 26,2 milyona ulaştı. Toplam abone sayısının ise 52,9 milyona çıktığını belirtelim. Fiber internet için yoğun çalışmalar yürüten Türk Telekom'un fiber altyapı uzunluğu, 2023'ün sonu itibariyle 437 bin kilometreye ulaştı. Fiber internetten yararlanan hane sayısı ise 32,2 milyona çıktı. Bu rakam 2022'nin sonunda 31,4 milyondu.

Türk Telekom'dan 5G yolunda önemli adım

5G'ye yerli unsurlarla geçiş yaparak önemli projelerde öncülük eden Türk Telekom, market araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) verilerine göre üç yıl üst üste Siber Güvenlik Hizmetleri kategorisinde pazar lideri ünvanını taşıdı. Bu noktada firmanın, 2018'de yüzde 26 olan siber güvenlik ürünlerinde yerlilik oranını 2023'te yaklaşık yüzde 65'e çıkardığını söyleyelim.

2023 finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şu ifadelere yer verdi;

Yakın takip ettiğimiz önemli performans göstergelerinde yılın ilk aylarında gözlemlediğimiz seyir bu görüşümüzü destekliyor ve önümüzdeki çeyreklerde iş kollarımızı destekleyeceğini öngördüğümüz kademeli olarak iyileşen makro ekonomik ortam bekliyoruz. Bu zeminde, önümüzdeki yıl için belirlediğimiz iddialı hedefleri yakalayacağımıza inanıyoruz. Bir önceki yıl 91,4 milyar TL olan konsolide gelirler yüzde 9,6 büyüyerek 100,2 milyar TL'ye yükseldi.

Sabit internet ve mobil toplam faaliyet gelirlerinin yüzde 70,4'ünü oluşturdu. Mobil bir önceki yıla göre 6,4 milyar TL daha yüksek gelir üreterek büyümeye en büyük katkıyı sağladı. Kurumsal veri gelirindeki yüzde 13,2'lik artış büyük ölçüde siber güvenlik ve veri merkezi hizmetleri dahil olmak üzere yönetilen servislerdeki büyümeden kaynaklandı.

Diğer gelirlerdeki yüzde 29'luk güçlü büyüme BİT çözümleri, çağrı merkezi ve cihaz satış gelirleriyle desteklendi. Net kar, 2023'te 16,4 milyar TL olurken, toplam yatırım harcamaları 25,8 milyar TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, yatırım harcamalarının gelire oranı geçen yıla kıyasla 50 baz puan azalarak yüzde 25,7 oldu

FTTH Konseyi'nin 39 ülkeyi kapsayan "Eylül 2023 FTTH/B Avrupa Pazar Panoraması" raporuna göre Türkiye, FTTH/B hane kapsaması sayısında bir basamak atlayarak 2. sıraya yükseldi. Eylül 2023'e kadar olan on iki aylık dönemde, Türk Telekom'un sağladığı 1,5 milyonluk katkı ile Türkiye 2,3 milyon FTTH/B hane kapsaması artışı gerçekleştirdi.

Ayrıca, aynı dönemde 1 milyon FTTH/B abone artışı ile 3. en hızlı büyüyen pazar haline gelen Türkiye'de bu artışın 0,8 milyonu sadece Türk Telekom tarafından sağlandı. Türkiye'nin fiber gücü olarak ülkenin her köşesini fiberle buluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Türkiye'nin 81 ilinin tamamına yayılan fiber ağımız yıl sonu itibarıyla 437 bin km'ye ulaştı. 3Ç'23 itibarıyla 31,9 milyon ve 2022 itibarıyla 31,4 milyon olan fiber hane kapsaması yıl sonu itibarıyla 32,2 milyon oldu. FTTC hane kapsaması 20,5 milyona ulaşırken, FTTH/B hane kapsaması 11,8 milyona yükseldi. Toplam fiber abone sayımız 12,9 milyona ulaşarak bir önceki yıla göre 7 puan artışla toplam abone sayımızın yüzde 84,7'sini oluşturdu.

Birçok alandaki 5G denemelerimiz ile ülkemizi geleceğe taşıyan pek çok proje ve çalışmanın öncüsüyüz. 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör, ilk 5G canlı maç yayını gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Tüm projelerimizde kullanılan teknolojilerin Türk Telekom mühendisleri tarafından hayata geçirilmesi, yerli ve milli teknolojiler için sarf ettiğimiz çabanın en büyük göstergeleri arasında yer alıyor.

Mobil 2023'te çok kuvvetli bir performans sergiledi. Toplam abone sayısı yıl içinde yüzde 2,8 artarken faturalı abone sayısı yüzde 9,5 arttı. LTE abonelerinin ortalama data kullanımı yıllık yüzde 23,4 büyüdü. Taahhüt yenileme sırasında yapılanlar hariç upsell sayısı 2023'un tamamında bir önceki yıla göre yüzde 46 daha yüksek gerçekleşti. Mobil servislerimize yönelik güçlü müşteri talebinin ve önümüzdeki dönemlerde etkinliğini sürdürmesini beklediğimiz stratejimizin etkileri bu rakamlarda kendini gösterirdi.

Durmaksızın sürdürdüğümüz yatırımlarımız sonucunda kapsama ve kapasite olarak sektördeki konumumuzu günden güne güçlendiriyoruz. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hızda önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz.

Yüksek hızlı internet erişimine imkan tanıyan fiber altyapının, yenilikçi teknolojilerin hayata geçmesinde de hayati rolü var. 5G'nin efektif olarak kullanılması için baz istasyonlarının da fiber ile bağlı olması gerekiyor. Biz bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek adına, LTE baz istasyonlarımızın yarısından fazlasını şimdiden fibere bağladık.

Bu anlamda 5G'ye en hazır operatörüz. Her çeyrek tekrarlanan Reklam ve Marka Sağlığı Araştırması'na göre 'Sadık Müşteri Yaratma' oranında lider konumdayız. Son 3 senedir istikrarlı şekilde artan rakamlarımız da bu sonuçları doğrular nitelikte

Çevresel etkimizi kontrol altına almak ve karbon ayak izimizi azaltmak için paydaşlarımızla birlikte önemli adımlar atıyoruz. Bunlar arasında enerji verimliliği, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir enerji, temiz ulaşım ve atık yönetimine odaklanan önemli çalışmalarımız yer alıyor. 2023 CDP puanımızı bir önceki yıla göre iki kademe artırarak B'ye (Yönetim) taşımak, iklim eylemi konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır.

Kategori puanları karşılaştırmasında hem "Emisyon azaltım girişimleri ve düşük karbonlu ürünler" hem de "Kapsam 1 ve 2 emisyonları (doğrulama dahil)" kategorilerinde en yüksek A notunu elde ettik. Önümüzdeki dönemlerde genel CDP puanımızı A'ya (Liderlik) yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz