Tüm oyuncuların sorduğu o monitör! İşte AOC PD49 fiyatı ve özellikleri

Valencia'da AOC'nin düzenlediği etkinliğe katıldık ve burada yeni PD49 oyuncu monitörü ile karşılaştık. Sizler için çektiğimiz AOC PD49 ön inceleme videosunda da birçok detayı paylaştık. Fakat gören birçok okurumuz ve izleyicimiz bu monitörün özellikleri ve fiyatı hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediğini dile getirdi. Biz de sizlerle AOC PD49 teknik özellikleri, fiyatı ve tasarım detaylarını paylaşıyoruz.

AOC PD49 teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı

AOC'nin piyasaya sürdüğü yeni monitörü PD49, 49 inç boyutunda ve 5120×1440 çözünürlükte bir DQHD QD-OLED panele sahip. Bu geniş ekran 240 Hz yenileme hızı ve sadece 0.03 ms'lik GTG tepki süresi ile özellikle hızlı tepkiler gerektiren oyunlar ve profesyonel uygulamalar için ideal bir kullanım sunuyor.

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Monitör, Vesa Certified DisplayHDR True Black 400 standardı ile HDR desteği sağlıyor. Bu da kullanıcıların daha gerçek derin siyahlar ve canlı renkler elde etmesini sağlıyor. 1800R kavisli tasarımı sayesinde PD49, kullanıcılara geniş formatlı içeriklerde daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.

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Bu kavis uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor ve daha doğal bir izleme deneyimi sağlıyor. Adaptive Sync teknolojisi ile gelen monitör, GPU'nuzun çerçeve hızı ile senkronize olarak yırtılma ve takılma sorunlarını ortadan kaldırıyor. 178 derecelik geniş görüş açısı da neredeyse her açıdan netliğin bozulmamasını sağlıyor.

PD49, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve USB 3.2 gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor. Bu da onu çok sayıda cihazla uyumlu kılıyor. İki adet 8 wattlık hoparlör ve DTS ses teknolojisi, yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor. Özellikle web gezintilerinde ve multimedya içeriklerde önemli bir avantaj sunuyor.

PD49'un ergonomik özellikleri de dikkat çekiyor. Monitör, 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı, -20° ile 20° arası dönme ve -3° ile 13° arası eğilme özellikleri sunuyor. Bu özellikler sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir çalışma ortamı elde edebiliyorsunuz.

Tasarım açısından PD49'un çerçevesiz yapısı ve Porsche tasarım stüdyosu tarafından tasarlanmış modern görünümü her türlü çalışma ortamına şıklık katıyor. Bu tasarım, iF Tasarım ve Red Dot gibi prestijli ödülleri de beraberinde getiriyor.

Monitörde ayrıca kullanıcı dostu bir OSD Boot menüsü bulunuyor. Bu menü üzerinden çeşitli ekran ayarlarına kolayca erişilebiliyor. Ayarlar arasında parlaklık, kontrast ve renk ayarları yer alıyor. Bu da kullanıcıların farklı kullanım senaryolarına göre ekranı özelleştirmelerine imkan tanıyor.

Genel itibariyle baktığımızda AOC PD49, yüksek çözünürlüğü, hızlı tepki süresi, geniş bağlantı seçenekleri ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem oyun hem de profesyonel kullanımlar için kapsamlı bir çözüm sunuyor. Kavisli tasarımı ve yeni teknolojileriyle hem performans hem de konforu bir arada sunmayı başarıyor. Son olarak fiyat bilgisini de paylaşalım. AOC PD49 fiyatı Avrupa'da 2 bin 199 euro. ABD'de ise 2 bin 350 dolar.