TÜBİTAK, Türkiye'nin teknolojiyi diplomasinin aracı olarak kullanma hedefini belirledi. NATO ülkelerine kripto teknolojileri transfer edebilen bir ülke haline gelindi.

6 Nisan 1920

1- TÜBİTAK, teknolojinin "diplomasi aracı" olma gücünü artırmayı hedefliyor

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

"Türkiye artık kendisini konumlandırma noktasında teknolojiyi diplomasinin aracı olarak kullanıyor. Hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye'nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren bir ülke olarak gücünün görülmesi"

"Geliştirdiğimiz teknolojilerle NATO ülkelerine kripto teknolojileri transfer edebilen bir ülke haline geldik"

(Zeynep Duyar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'deki hayvan çiftliklerinin üretim kapasitesi yeni tipolojiyle artırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO'nun ortaklaşa başlattığı tipoloji geliştirme projesiyle, ülkedeki çiftliklerin ekonomik analizi yapılarak güçlü ve zayıf yanları tespit edilecek, yatırımlarının daha iyi planlanması ve verimsiz faaliyetlerinin değişimi sağlanacak

Balıkesir'de pilot olarak başlatılan proje, hayvan çiftliklerinde yeni metotların uygulanmasına da imkan verecek

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Fed, para politikasında ikilemlerle dolu bir döneme girebilir

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey: "Manşet enflasyonun yükseleceğine ve çekirdek enflasyonun hala yüksek kalacağına yönelik öngörülerle temmuz ayı da dahil olmak üzere 2 veya daha fazla faiz artışına sıcak bakıyoruz"

ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knigtley: "Fed'in ikilemi 'Bankanın politika faizini 25 baz puan artırıp bir veya daha fazla faiz artırımına yönelik olası ihtiyacın sinyalini vermesi gerektiği görüşüne mi bağlı kalacağı, yoksa veri odaklı tutum mu izleyeceği' yönünde olacak"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- İngiliz bilim insanına göre, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak mümkün olmayacak

Birleşik Krallık Tyndall İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Emeritus Profesör Robert Watson:

"İklim değiştikçe insanlar ve doğa için olumsuz etkilerinin artacağı konusunda hiç şüphe yok. Ancak şahsen, hükümetlerin Paris Anlaşması'ndaki hedeflere yaklaşacak şekilde bile emisyon azaltımı taahhüt etmeye istekli olduklarını düşünmüyorum"

"Sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için 2030'a kadar emisyonların yüzde 50 azalması, 2050'ye kadar net sıfıra inmesi lazım. Ancak ben bunu başaracak siyasi bir irade görmüyorum"

(Nuran Erkul/Londra)

5- Üsküdar kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaşanan süreçte örnek gösterdiği "Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi"nde toplam 1876 konut ve 142 ticari olmak üzere 2 bin 18 bağımsız birim bulunuyor

Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Bayram Kaya: "Bu projenin beğenilmesi ve vatandaşların talebi üzerine Cumhurbaşkanımız dönüşüm faaliyetlerinin başlaması için talimatlarını vermişti. Emlak Konut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte süreçleri yürütüyoruz"

(Fatih Ulaş/İstanbul) ???????(Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Fenerbahçe, Avrupa'da 255. randevusuna çıkıyor

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yarın Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında yaptığı 254 maçta 95 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı

Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlenmeye başladığı organizasyona ikinci kez, yine İsmail Kartal yönetiminde katılıyor

(Murat Kaya/İstanbul) (Grafikli)

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