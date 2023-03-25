TSK, füze saldırılarına karşı korumalı T-129 Atak'ı envanterine kattı!

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) her geçen gün ordu envanterini büyütmeye devam ediyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama göreyse TSK envanterine, füze saldırılarına karşı korumalı T-129 Atak helikopteri katıldı. Yeni gelen T-129 Atak ile birlikte ordu envanterinde toplamda 58 adet Atak helikopteri bulunuyor. İşte yeni T-129 Atak ve detayları…

Füze saldırılarından etkilenmeyen T-129 Atak!

Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün envanterini büyütmeye devam ediyor. Bugün gelen açıklama ise yeni bir Atak helikopterinin daha envantere girdiği yönünde. TUSAŞ ve TEİ tarafından projesi yürütülen yerli helikopterimiz Atak hem kolluk kuvvetleri hem de askeri kuvvetlerimiz tarafından kullanılıyor.

TSK envanterine yeni eklenen T-129 Atak yeni teknolojilere sahip. Helikopterin kanatlarına eklenen sistemler ile Atak artık her zamankinden daha güçlü bir konumda. Helikopterin kanatlarında yer alan IFF Mod-5 ve IFF Mod-6 sensörleri helikopteri havadan veya karadan yapılacak füze saldırılarına karşı koruyor.

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Ayrıca bu sensörlere ek olarak helikopterin içinde elektronik harp podunun da olduğu iddia edildi. Milli Savunma Bakanlığı IFF Mod 5 ve 6 sensörleri hakkında açıklamasında bilgi verse de elektronik harp podları hakkında bilgi vermedi. Çıkan haberlere göre bu podlar inceleme esnasında kokpit içinde görüldü.

Milli Savunma Bakanlığının yeni T-129 Atak helikopteri ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Böylece TSK'nın 58'inci ATAK helikopteri de envantere girmiş oldu. Envantere giren helikopter; Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş olarak teslim alındı"

T-129 Atak'ta harp podu iddiası!

MSB'nin yaptığı açıklamada "Envantere giren helikopter; Milli IFF Mod-5 Dost/Düşman Tanıma/Tanıtma Sistemi ve 6 sensörlü Füze İkaz Sistemi ile teçhiz edilmiş olarak teslim alındı" ifadeleri var. Herhangi bir harp podu ifadesinden bahsedilmedi ancak bazı kaynaklar helikopterin içinde bir harp podunun yer aldığını belirtiyor. Konuyla alakalı bir kesinlik yok.

Elektronik harp podu nedir sorusuna ise şu cevap verilebilir: Savaş uçaklarına ve helikopterlere takılabilen elektronik harp podu, harekat esnasında hava araçlarının tehdit radarlarını ve hava savunma sistemlerini fark ederek güvende olmasını sağlayan bir sistem.

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