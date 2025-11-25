Haberler

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Çin merkezli teknoloji devi Lingkong Tianxing, kamyonla taşınabilen ucuz hipersonik füzelerini başarıyla test etti. YKJ-1000, radar ve savunma sistemlerini aşarak hedefleri vurabiliyor ve seri üretime uygun maliyetiyle dikkat çekiyor. Geleneksel modellerin maliyetinin onda biri değerinde olan bu füzeler, şimdiden Pentagon'da Pasifik'teki deniz üstünlüğünün el değiştirebileceğine yönelik endişe yarattı.

  • Çin şirketi Lingkong Tianxing, YKJ-1000 hipersonik füzesini geleneksel modellerin onda biri fiyatına üretiyor.
  • YKJ-1000 hipersonik füzesi seri üretime başlandı ve kamyonla taşınabilir şekilde tasarlandı.
  • YKJ-1000 hipersonik füzesi saatte 6.100 ila 8.500 kilometre hızla ve 1.300 kilometre menzille uçabiliyor.

Çin merkezli teknoloji devi Lingkong Tianxing, kamyonla taşınabilen yeni nesil YKJ-1000 hipersonik füzeleri test etti. Animasyonlarla paylaşılan görüntülerde, füzenin deniz filosu gibi savunma sistemlerini aşarak çöl hedefini başarıyla vurduğu görüldü.

NAKLİYE KONTEYNERİNE BENZER ŞEKİLDE TASARLANDI

Şirket, YKJ-1000 modelini standart bir nakliye konteynerine benzer şekilde tasarladı. Füze, kamyonla taşınabiliyor ve dört köşesinden çıkan otomatik stabilizatörler sayesinde fırlatmaya hazır hale geliyor. Lingkong Tianxing yetkilileri, bu tasarımın hem gizliliği artırdığını hem de hızlı konuşlandırmaya imkan tanıdığını belirtti. Yetkili, "Bu füze, geleneksel modellerin maliyetinin yaklaşık onda biri değerinde ve seri üretime hazır" dedi.

RAKİPLERİNİN ONDA BİRİ FİYATINA ÜRETİLİYOR

Geleneksel hipersonik füzeler, nadir metaller ve karmaşık ısıl işlem süreçleri nedeniyle milyonlarca dolara mal oluyor. Lingkong Tianxing, tungsten gibi nadir metaller yerine daha erişilebilir alaşımlar kullanarak üretim maliyetini yüzde 90 oranında düşürdü. Bu sayede bir füze, rakiplerinin onda biri fiyatına üretiliyor. Şirketin Haziran 2025'te duyurduğu bu yaklaşım, Çin'in "Made in China 2025" stratejisinin özel sektörle birleşerek büyük üretim kapasitesi sağlama hedefini destekliyor.

ÖZEL SEKTÖRÜN KATILIMINA İLK ÖRNEK

Yeni hipersonik füzelerin seri üretimine başlandığını belirten Tianxing, 'endüstriyel ölçek' kapasiteye ulaşıldığını da açıkladı. Bu, Çin'in hipersonik programına özel sektörün katıldığı ilk örnek olarak dikkat çekiyor. Daha önce hipersonik projeler yalnızca devlet şirketleri CASIC ve AVIC tarafından yürütülüyordu.

PENTAGON ENDİŞELİ

Çin'in hipersonik teknolojide ABD'yi geride bırakabileceği iddiaları dünya basınında tartışılıyor. DF-17 testlerinden bu yana Çin, DF-27 gibi uzun menzilli modelleriyle iddialı adımlar atıyor. Mayıs 2025'te uzay tabanlı fırlatmalar ve Mach 10 hızına ulaşabilen re-entry glide araçları duyuruldu. Uzmanlar, ucuz ve seri üretilebilir füzelerin Çin ordusunu büyük stoklarla donatabileceğini belirtiyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Çin'in hipersonik envanterini bin adede çıkardığını iddia ederek Pasifik'teki deniz üstünlüğüne ilişkin endişelerini dile getiriyor.

YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ MI BAŞLIYOR?

Çin'in hipersonik ucuz silah hamlesi ve ABD'nin karşı adımları, uluslararası güvenlik dengelerinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Nedeni ise ucuz ve kamyonla taşınabilir hipersonik füzelerin, yalnızca Çin'i değil, bölgesel ve küresel dengeleri de etkileyebilecek olması. Tayvan Boğazı veya Güney Çin Denizi'nde asimetrik üstünlük sağlayabilecek bu silahlar, bir konteyner dolusu füzeyle bir filo için tehdit oluşturabilir. Uzmanlar, Çin'in hipersonik stoklarının yeni bir Soğuk Savaş'ın da fitilini ateşleyebileceğini dile getiriyor.

YKJ-1000'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YKJ-1000 hipersonik füzesi, saatte 6.100 ila 8.500 kilometre hızla, yani ses hızının beş ila yedi katına ulaşabiliyor. Ortalama menzili 1.300 kilometre olan füze, radarlar ve savunma sistemleri tarafından tespit edilmeden hedeflerine ulaşabiliyor. Bu yüksek hız ve uzun menzil kombinasyonu, füzeyi kıyıdan bir uçak gemisi filosunu vurabilecek kapasiteye sahip bir silah hâline getiriyor.

