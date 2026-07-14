Haberler

Umman'da 3 petrol tankeri hedef alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman, kara sularında iki petrol tankerinin daha hedef alındığını, bugün vurulan tanker sayısının üçe çıktığını açıkladı.

Umman, ülkenin kara sularında Liberya bandralı 3 petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Musandam vilayeti kıyısına 8,5 ve 9,6 mil mesafede bulunan Liberya bandralı "Mombasa B" ile "Al Bahyah" isimli petrol tankerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu Mombasa B petrol tankerinin motorunu kaybettiği, Umman'a ait bir geminin kurtarma çalışmaları için olay bölgesine doğru hareket ettiği aktarıldı.

Saldırıya maruz kalan petrol tankerinde 21 kişiden oluşan mürettebatın tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin yaralı olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirkete ait Liberya bandralı Al Bahyah isimli petrol tankerinin de mürettebatından 18 kişinin kurtarıldığı ve 3 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Liberya bandralı "Stolt Magnesium" isimli bir petrol tankerinin ise ülke kıyısına 40 mil mesafede hedef alındığı, saldırı sonucu tankerin motor odasında yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Stolt Magnesium isimli gemideki 23 kişiden oluşan mürettebatın tümünün tahliye edildiği belirtildi.

Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla işbirliğini sürdürdüklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu: 500 gramı 5 milyon dolar

Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi