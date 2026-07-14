Umman'da 3 petrol tankeri hedef alındı

Umman, ülkenin kara sularında Liberya bandralı 3 petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Musandam vilayeti kıyısına 8,5 ve 9,6 mil mesafede bulunan Liberya bandralı "Mombasa B" ile "Al Bahyah" isimli petrol tankerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu Mombasa B petrol tankerinin motorunu kaybettiği, Umman'a ait bir geminin kurtarma çalışmaları için olay bölgesine doğru hareket ettiği aktarıldı.

Saldırıya maruz kalan petrol tankerinde 21 kişiden oluşan mürettebatın tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin yaralı olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirkete ait Liberya bandralı Al Bahyah isimli petrol tankerinin de mürettebatından 18 kişinin kurtarıldığı ve 3 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Liberya bandralı "Stolt Magnesium" isimli bir petrol tankerinin ise ülke kıyısına 40 mil mesafede hedef alındığı, saldırı sonucu tankerin motor odasında yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Stolt Magnesium isimli gemideki 23 kişiden oluşan mürettebatın tümünün tahliye edildiği belirtildi.

Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden sağlanması için tüm taraflarla işbirliğini sürdürdüklerini açıklamıştı.