Haberler

TOGÜ Hastanesi'nde sağlıkta dijital dönüşüm adımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayata geçirilen RFID tabanlı Demirbaş Takip Sistemi ile tıbbi cihazlar anlık izlenebilir hale gelirken; envanter yönetimi dijitalleşerek sağlık hizmetlerinde hız, güvenlik ve verimlilik artırıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayata geçirilen Demirbaş Takip Sistemi Projesi, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm adına önemli bir adım olarak dikkat çekti. TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, hastanede kurulan sistemi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Yılmaz, sistemin sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenli yürütülmesine katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, kritik tıbbi cihazların anlık olarak izlenebilmesinin hem operasyonel süreçleri hızlandırdığını hem de hasta güvenliğini doğrudan artırdığını ifade etti.

Kritik birimlerde anlık cihaz takibi

Hastanede devreye alınan proje kapsamında RFID tabanlı gerçek zamanlı konum takip teknolojisi kullanılarak mobil demirbaşların anlık takibi mümkün hale getirildi. Özellikle acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi kritik birimlerde cihazların hızlı şekilde konumlandırılması hedeflendi. Geliştirilen sistemle birlikte sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu ekipmanlara erişim süresi önemli ölçüde kısalırken, belirlenen güvenli alanların dışına çıkan cihazlar için otomatik uyarı mekanizması devreye alındı. Böylece hem cihaz güvenliği artırıldı hem de iş gücü kayıplarının önüne geçildi.

Envanter sayımında dijital dönüşüm

Öte yandan proje ile birlikte demirbaş sayım süreçleri de dijital ortama taşındı. RFID el terminalleriyle temassız ve hızlı sayım imkanı sağlanırken, eksik ya da yer değiştirmiş cihazların anlık olarak tespit edilmesi mümkün hale geldi. Ayrıca geliştirilen raporlama altyapısı sayesinde denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi sağlandı. Demirbaş Kayıt Sistemi ile hastanedeki tüm tıbbi cihaz ve donanımlar dijital veri tabanına aktarılarak sistematik bir envanter yapısı oluşturuldu. Cihazların teknik bilgileri, garanti ve sözleşme süreçleri kayıt altına alınarak bakım ve yönetim süreçleri daha planlı hale getirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz

Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra durdu

Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Okullarda 'güvenlik payı' iddiası: Fatura velilere kesildi

"Okullardaki güvenliğin faturası velilere kesildi" iddiası
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında

Yine Icardi yine olay: Herkes bu görüntüyü konuşuyor