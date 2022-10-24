Togg seri üretime geçiyor! Hakkında bildiğimiz her şey

Yerli elektrikli otomobil olarak bilinen Togg, önümüzdeki Cumartesi günü seri üretim sürecini başlatıyor. Tabii hala deneme üretimleri, testler, pil fabrikası ve üretimi ile hızlı şarj altyapısı oluşum süreçleri devam ediyor. Biz de günler kalmışken hakkında bildiğimiz her şeyi tek haberde topluyoruz.

Togg, seri üretim için yeşil ışık yaktı! Bu Cumartesi başlıyor!

Derlememize ilk olarak batarya ve hızlı şarj istasyonlarından başlıyoruz. Togg, pil ve şarj istasyonu üretimi için Siro ve TruGo isimli iki şirket kurdu. Her iki şirketin de seri üretim sürecinden önce ilk prototiplerini üreterek test faaliyetlerini tamamladığını biliyoruz. Hatta istasyon kurulumları da başladı. İşte tüm detaylar…

Batarya

Togg'un batarya üretimi için Çinli Farasis şirketiyle eş paydaş olarak kurduğu Siro, Türkiye'de kurulan fabrikasında 300 km ve 500 km şeklinde menzil sunan 2 farklı batarya paketi üretecek. Bu pilleri hızlı şarj istasyonunda 25 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e dolum yapmak mümkün olacak.

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Buna ek olarak Farasis, 8 dakikalık şarj ile yüzde 80 üzeri dolum yapılabilen ve 250 km menzil sunan, ayrıca 1.5 milyon km kullanım ömrü sunan yeni nesil bataryalarını da Siro'nun Gemlik tesislerinde üretecek. Bu dördüncü nesil bataryaların Togg araçlara entegrasyonunun ise 2025 sonrasında yapılması bekleniyor.

Hızlı şarj istasyonu

Togg, Trugo markası ile ilk hedeflerinin Türkiye'de en az 1000 adet (2 bin otomobili aynı anda şarj edebilen) hızlı şarj istasyonu kurmak olduğunu söyledi. Bunun için de bildiğimiz kadarıyla Star Charge, Vestel ve Siemens şeklinde 3 farklı şirketle anlaşma sağladı.

Vestel ve Star Charge tarafından 180 kW DC gücünde hızlı şarj yapabilen cihazların ilk parti teslimatları yapıldı. Hatta bunların bir kısmı Bolu'da kuruldu. Siemens ise bilinmeyen sayıda 300 kW DC gücündeki hızlı şarj istasyonlarını teslim etti. Bu cihazlar da yüksek hızlı şarjı destekleyen otomobiller ve de ticari araçlar tarafından kullanılabilecek.

Son olarak Togg ve Shell arasında bir anlaşma imzalandı. 600'den fazla yüksek performanslı Trugo şarj cihazı 81 ildeki 400 Shell noktasında kullanıcılara hizmet verecek. 2. etapta ise bu sayı 600 lokasyona ve 1000 üniteye çıkarılacak. Hedef ise her 25 ila 40 km'de bir istasyonun bulunması.

Togg C-SUV özellikleri

Togg ilk etapta C segmentinde yer alacak 2 farklı SUV üretecek. Araçlar temel olarak aynı altyapıya sahip olsalar da tasarımsal bazı farklar söz konusu. Örneğin 150 kW tek motor seçeneğine sahip versiyonunda ön panjur benzeri detaylar biraz daha sade olacak.

Ayrıca hızlanma ve menzili tarafında da 300 kW çift motorlu dört çeker versiyonuna göre biraz daha geri planda kalacak. Fakat şehir içi kullanımlarda en uygun seçenek olarak gözüküyor. Zira özellikle performans arayan kişileri göz ardı edersek 200 HP fazlasıyla yeterli duruyor. Özellik tablosu şu şekilde: