Togg ön sipariş süreci bitti: 177 bin 467 adet ön sipariş!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından başlatılan yerli ve milli otomobil projesi Togg'un ilk modeli T10X'in ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü bitti. Yerli otomobilin ön sipariş sürecineyse ilgi yoğundu. Togg'un ilk modeli T10X toplamda 177 bin 467 adet ön sipariş aldı. İşte Togg ön sipariş süreci detayları…

177 bin 467 adet Togg ön sipariş alındı!

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre 16 Mart tarihinde başlayıp 27 Mart Pazartesi günü biten ön sipariş sürecinde toplamda 177 bin 467 adet sipariş alındı. Araç sahiplerinin belirleneceği çekilişse yarın yani 29 Mart 2023 Çarşamba günü yapılacak. 177 bin 467 kişi arasından noter huzurunda yapılacak çekilişle şanslı 20 bin kişi ilk T10X'lerin sahibi olacak. Asıl veya yedek listeye giremeyen müşterilerinse ön sipariş ücretleri hesaplarına geri yatırılacak.

1??7??7??.4??6??7?? #T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda. https://t.co/By8JwUmhVR#Togg pic.twitter.com/mKlflMfrTw — Togg (@Togg2022) March 28, 2023

Yarın yapılacak çekilişi www.togg.com.tr, Trumore mobil uygulamasından ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Teslimatlarsa çekilişle araç sahiplerinin belirlenip kalan ücretlerin alınması ardından başlayacak. Nisan ayından itibaren teslimatlar başlayacak. İlk önce V2 donanımlı uzun menzilli T10X'ler teslim edilecek. ve arkasından sırayla V1 uzun ve V1 kısa menzilli modellerinin de teslimatları başlayacak.

Yedek liste de belirlenecek

Çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.

Beklenen süre kadar ek garanti ve Trugo'dan aylık 85 kWs (*) enerji dolum hakkı

Çekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren, teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip, Trugo'dan da aylık 85 kWs (*) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

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