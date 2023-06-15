Tivibu, Yenilenen Ara Yüzü ve Tivilife ile TV Yayıncılığında Öne Çıkmayı Hedefliyor

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak her alanda ilklere öncülük ederken, kullanıcı dostu yenilikçi özellikleri sunduğumuz Tivibu ile televizyon izleme alışkanlıklarını ve yayıncılık anlayışını değiştirmeye devam ediyoruz. Yayın hayatına başladığı günden itibaren, Türkiye'deki kullanıcı deneyimine yönelik alışılmışın dışında yenilikçi özellikler sunan ve gerçekleştirdiği ilklerle sektöre yön veren Tivibu, bu alandaki yol gösterici vizyonuna hız kesmeden devam ediyor. Tivibu'nun teknolojik altyapısının dönüşümü için 2 yıldır süregelen çalışmalarımızı başarıyla tamamlayarak platformumuzu yeniledik. Yeni ara yüzümüz ve kullanıcı dostu özelliklerimizle, TV izleme deneyimini yeni teknolojilerle kişiselleştirerek bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Teknoloji alanındaki birikimimizi aktardığımız Tivibu ile kullanıcı deneyimini yeni nesil teknolojilerle bir üst seviyeye çıkarıyoruz" dedi.

ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, "Bugün, Türk Telekom, ZTE ve Netaş iş birliği ile Türkiye'nin en büyük IPTV/OTT altyapı dönüşümlerinden birini gerçekleştirildiğini duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu iş birliği ile Tivibu kullanıcıları, farklı bir televizyon izleme deneyiminin keyfini çıkaracaklar. Bu projenin, dünya çapındaki IPTV/OTT pazarındaki pek çok operatör ve iş ortağı için iyi bir referans kaynağı olacağına inanıyoruz" dedi.

TELEVİZYON YAYIN ANLAYIŞINI KÖKTEN DEĞİŞTİRDİK

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, bugüne kadar, teknolojik liderliğimizi uzun soluklu kılacak pek çok çalışmanın mimarı olduk. Teknolojik birikimimizi sağlıktan ulaşıma, kültür sanattan eğitime kadar birçok farklı sektöre başarıyla aktardık. Adımımızı attığımız her alanda ilklere öncülük ettik. Bu geleneğimizi yayıncılık sektörü özelinde de başarıyla sürdürdük. Ülkemizde IPTV yayıncılık dönemini biz başlattık. Türkiye'nin yeni nesil TV ve eğlence platformu Tivibu ile geleneksel televizyon yayın anlayışını kökten değiştirdik. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu teknolojilerle kullanıcılarımızı ayrıcalıklı televizyon deneyimi ile tanıştırdık. TV platformumuz Tivibu'nun kullanıcı deneyimini güçlendiren yeni ara yüzü, 7 gün geri al, Benim Kanalım gibi farklı özellikleri ve ilkleri barındıran Tivibu Multiscreen Platform'u ile kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunuyoruz. Yenilenen arayüzü ile Tivibu'nun TV izleme deneyimini bir üst seviyeye çıkarırken, platformu birbirinden değerli ve özel içeriklerimizle zenginleştirmeyi sürdürüyoruz. Bugün Tivibu'nun bu imkanlarını yeni yaşam kanalımız Tivilife'ın geniş içerik yelpazesiyle birlikte duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tivilife; yerli ve yabancı programları harmanlayan yayın akışı ile en özgün ve özel içerikleri izleyicilerle buluşturacak. Geziden yemeğe, sağlıktan modaya, doğadan spora, eğlenceden hobilere, girişimcilikten teknolojiye yeni trendleri izleyicilere sunacağız. Tivilife'ın yepyeni ve zengin program seçkisiyle hayatın nabzını tutan bir yaşam kanalı olacağına inanıyoruz" dedi.

ZTE VE NETAŞ İŞ BİRLİĞİ

ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng, "Teknoloji ve inovasyon öncüsü ZTE olarak, operatörlerin altyapı modernizasyonunu hızlandırmasına her zaman destek oluyoruz. Bugün Türk Telekom, ZTE ve Netaş'ın yakın iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin en büyük IPTV/OTT altyapı dönüşümlerinden birini duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. ZTE'nin ileri teknoloji ürünü IPTV/OTT çözümü, yerel bulut mimarisiyle tasarlanmış olup Türk Telekom'a en iyi erişimi ve esnekliği sunuyor. Türk Telekom Tivibu, ZTE ve Netaş tarafından geliştirilen, en yeni yapay zeka ve büyük veri teknolojileriyle derinlemesine entegre olan platformu en iyi kullanıcı deneyimi sunuyor. Ayrıca Netaş Ar-Ge'sinin geliştirmeleriyle Tivibu; IPTV, Android TV, Apple TV, Smart TV, mobil, tablet ve web dahil olmak üzere her türlü platform ve cihaz arasında ayrıcalıklı deneyim sağlıyor. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu projenin, dünya çapındaki IPTV/OTT pazarındaki pek çok operatör ve iş ortağı için iyi bir referans kaynağı olacağına inanıyor, dijital inovasyonu hep birlikte şekillendirelim istiyoruz" diye konuştu.