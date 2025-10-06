Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen korkunç kazada, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Krysta Michelle Tsukahara, bir Tesla Cybertruck'ın ağaca çarpıp alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Genç kızın aracın içinde mahsur kaldığı, kapıların açılmadığı ve bu yüzden kurtulamadığı ortaya çıktı.

Kazadan sonra Krysta'nın ailesi, Tesla'ya karşı dava açtı. Aile, şirketin yıllardır bilinen bir tasarım hatasını görmezden geldiğini ve bu ihmalin kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia ediyor.

Kaza raporuna göre Krysta, çarpışmadan sonra sadece hafif yaralanmıştı. Ancak kısa süre içinde aracın bataryası patladı ve Cybertruck alev topuna döndü.

Elektrikli kapılar sistem arızası nedeniyle kilitlendi, manuel çıkış kolu ise o panik anında bulunamayacak kadar gizliydi.

Genç kız, aracın arka koltuğunda sıkışıp kaldı. Alevlerin arasında, büyük acılar içinde can verdi.

Krysta'nın babası Carl Tsukahara, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada büyük bir öfke ve üzüntüyle konuştu:

"Kızım hayatta kalabilirdi. Ama aracın tasarımı yüzünden çıkamadı. Bir acil durum kolu bulmak bu kadar zor olmamalı. Bu kadar pahalı bir araçta nasıl böyle bir hata olur anlamıyorum."

Ailenin avukatı Roger Dreyer ise, "Bu dava sadece para için değil, gerçeğin ortaya çıkması için açıldı. Bu araç tasarımıyla insanları tehlikeye atıyor." dedi.

Aracın içinde Krysta dışında üç genç daha vardı. Direksiyonda Soren Dixon (19) bulunuyordu.

Kazadan sağ kurtulan tek kişi ise Jordan Miller oldu. Olay yerindeki bir görgü tanığı, ağaç dalıyla aracın camını kırarak Miller'ı dışarı çıkarmayı başardı.

Sürücü Dixon'un kanında yapılan testlerde yüksek miktarda alkol ve kokain tespit edildi.

Kaliforniya Otoyol Polisi, kazanın aşırı hız, alkol ve uyuşturucu etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Bu olay, Tesla araçlarının kapı tasarımı ve yangın güvenliği konusundaki ilk tartışma değil.

Geçtiğimiz ay Almanya'da yaşanan benzer bir kazada da bir Tesla ağaca çarparak alev almış, kapılar açılmadığı için üç kişi yanarak ölmüştü.

Kazayı gören oto boyacısı Roman Jedrzejewski, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kapılar açılmadı, yangın tüpüyle müdahale ettim ama işe yaramadı. İçerideki çocukları kurtarmak istedim ama elimden bir şey gelmedi."

Ağustos ayında da Florida'da bir Tesla kazasında hayatını kaybeden başka bir öğrencinin ailesine 178 milyon sterlin tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Aile isyan etti: "Bir trilyon dolarlık şirket, nasıl bu kadar güvensiz olur?"

Krysta'nın ailesi, Tesla'yı sorumluluk almamakla suçluyor:

"Bu şirketin değeri trilyon dolar. Ama en basit güvenlik sistemleri bile çalışmıyor. Kızımızın ölümü tamamen önlenebilirdi."