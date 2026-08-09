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Talihsizliğin de bu kadarı! Golünü attı başına gelmeyen kalmadı

Talihsizliğin de bu kadarı! Golünü attı başına gelmeyen kalmadı
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Brezilya Serie A Ligi’nde Coritiba ve Chapecoense arasında oynanan maçta attığı golün sevincini yaşayan Coritiba oyuncusu Jacy Maranhao, reklam panolarından atlayıp soyunma odası tüneline düşerek sakatlandı. Maranhao, oyundan çıkmak zorunda kalırken attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Brezilya Serie A Ligi'nin 22. haftasında Coritiba ile Chapecoense karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını Coritiba, 2- 0 önde tamamladı. İkinci yarının başında ise uzun süre akıllardan çıkmayacak olay yaşandı.

SEVİNCİNDE TÜNELE DÜŞEREK SAKATLANDI, GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Coritibalı oyuncu Jacy Maranhao, ikinci yarının başında takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Golün sevincini yaşamak için kale arkasındaki reklam panolarının üstünden atlayan Jacy, soyunma odası tüneline düştü. Olayın ardından sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun attığı gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MAÇI CORITIBA KAZANDI

Jacy Maranhao'nun da formasını giydiği ev sahibi Coritiba, müsabakayı zorlu rakibi karşısında 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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