Teknoloji Muhabbeti: Xiaomi 14 Pro Tanıtıldı, Steam TL'yi Kaldırıyor, Togg'un Sürprizi

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ve editörü Samet Jankovic, Teknoloji Muhabbeti videosunda son birkaç gün içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeleri değerlendirdi. Xiaomi 14 Pro Titanyum model akıllı telefonun tanıtılmasından, Steam'in Türk Lirası ile oyun satışını durdurmasına ve Togg'un Cumhuriyet Bayramı etkinliğine kadar pek çok olay konuşuldu.

Sürekli olarak ilerleyen teknoloji dünyasında her hafta önemli olaylar gerçekleşmeye devam ediyor. Xiaomi 14 Pro Titanyum model akıllı telefonun tanıtılmasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Togg'un sürprizine kadar insanların dikkatini çeken pek çok olay yaşandı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ve editörü Samet Jankovic ise Teknoloji Muhabbeti videosunda son birkaç gün içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeleri değerlendirdi.

Teknoloji dünyasında yaşanan önemli olaylar

Geçtiğimiz haftanın en önemli teknolojik gelişmelerini ShiftDelete.Net YouTube kanalında değerlendirdik. Uzun bir süredir canlı yayınlarda yaptığımız bu sohbetleri artık Teknoloji Muhabbeti serisi altında videolar ile paylaşıyoruz. En son videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi 14 serisi tanıtıldı

Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler arasında en dikkat çekeni Xiaomi'nin etkinliğinde tanıtılan yeni akıllı telefonlar oldu. Marka, uzun bir süredir merakla beklenen Xiaomi 14 serisini tüketici karşısına çıkardı. Serinin tepe modeli olan Xiaomi 14 Pro ise Titanyum kasa ile dikkat çekmeyi başardı.

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Bu telefonun dikkat çekmesinin en önemli sebebi ise titanyumun iPhone 14 Pro'daki gibi kaplama olmaması. Yüzde 99 saf titanyum kullanıldı. Leica kameralar ile yüksek çözünürlükte fotoğraf ve video çekme konusunda iddialı olan Xiaomi 14 Pro, akıllı telefon pazarındaki rekabete ivme katacak.

Steam, TL'yi kaldırıyor!

Son yıllarda Türkiye'de artan enflasyon ve yükselen dolar kuru nedeniyle pek çok oyun şirketi ülkemizde oyunlarının fiyatını yukarı yönlü güncelledi. Bir oyun satın almak Türk oyuncular için gittikçe güç hale geliyorken Steam kalesi de yıkılıyor.

Steam, 20 Kasım tarihinden itibaren Türk Lirası ile oyun satışını durduruyor. Türk oyun severlerde şok etkisi yaratan bu karar doğrultusunda artık MENA-USD kullanılmaya başlanacak. MENA-USD yalnızca Türkiye değil Mısır, Lübnan, Filistin, Irak gibi Orta Doğu ve Libya, Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de kullanılıyor.

Yüzlerce Togg ile Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda şirket, T10X sahipleri ile bir araya gelerek özel bir konvoy düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Togg sahipleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir araya geldiler.

Bütün teknolojik gelişmelere Teknoloji Muhabbeti 2. bölüm videomuzdan ulaşabilirsiniz.

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