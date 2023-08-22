TEKNOFEST'e Rekor Katılım: Türk Milletinin Tam Bağımsızlık Sevdası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'e olan rekor ilgi ve katılımın Türk milletinin tam bağımsızlık sevdasından kaynaklandığını belirtti. Kacır, ROKETSAN ev sahipliğinde Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması'nda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali olduğunu, katılımın da her yıl arttığını söyledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Teknofest'lere gelen milyonları sadece yüksek teknolojiye olan ilgiyle açıklamak mümkün değil. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi, eşi benzeri olmayan bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bunu ancak Türk milletinin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir" dedi.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Roketsan yürütücülüğünde Tuz Gölü atış alanında düzenlenen Roket Yarışması'nın final yarışlarını; Bakan Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar izledi. Kacır ve Bayraktar yarışmacı öğrencilerle bir süre sohbet edip, tasarladıkları roketleri inceledi. Tekonfest ve roket yarışlarına artan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Kacır, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, 2023 Teknofest'inde 41 yarışmaya, 1 milyon gencimiz katıldı. Geçtiğimiz aylarda bu yılın ilk Teknofest'ini İstanbul'da gerçekleştirdik. 2 milyon 500 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Sadece diğer yarışmalarda değil; roket yarışmasında da yıldan yıla katlanan, artan bir ilgiye şahitlik ettik. İlk yılımızda 156 takım roket yarışmasına başvurmuşken; bu yıl 1098 takım, 'Bu yarışta ben de varım' dedi. Bu ilgi, şüphesiz yüksek teknolojiye yönelik toplumumuzda oluşan alakanın tezahürüdür. Dünyayı değiştiren işlerin yolunun, yüksek teknolojiden geçtiğini en iyi gençlerimiz biliyorum. Yeniliklere en erken gençlerimiz adapte oluyor, sahip çıkıyor. ve yenilikleri yine geleceğe gençlerimiz taşıyor. Aynı zamanda bütün dünyada bu yenilikleri gençler ortaya çıkarıyor. Gençlerin kurdukları, dahil oldukları teknoloji takımları, bütün bu yeniliklere imza atıyor" dedi.

'EŞİ BENZERİ OLMAYAN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Teknofest'e yönelik yüksek katılıma dikkati çeken Kacır, "Elbette küresel düzeyde yüksek teknolojiyi artan ilgiyle birlikte, bu rakamları açıklamak mümkün olabilirdi. Ancak Türkiye'de yaşanan bütün dünyanın da ötesinde bir şey. Yarışmalarımıza olan katılımı, Teknofest'lere gelen milyonları sadece yüksek teknolojiye olan ilgiyle açıklamak mümkün değil. Dünyada eşi benzeri olmayan bir işi, eşi benzeri olmayan bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Her yıl bir kez daha dünya rekorlarına imza atıyoruz. Bunu ancak Türk milletinin yüreğindeki tam bağımsızlık sevdasıyla açıklanabilir. Bu ancak Türk gençliğinin yitik sevdasıyla buluşmasının heyecanıyla açıklanabilir. Bu ancak semalarında bol yıldızlı değil; ay yıldızlı bayrağı dalgalandırma iddiasıyla açıklanabilir. İnşallah birlikte nice rekorlara imza atacak, gökyüzüne hep birlikte Türk'ün imzasını atmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, takımlarının hazırladığı roketlerin fırlatılmasına geçildi. Roketlerin fırlatılması ilgiyle takip edildi.(DHA)