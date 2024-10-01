Üye Girişi
Haberler

Tekno-Trakya Ekibi Göz Hareketleriyle Kontrol Edilen Tekerlekli Sandalye Geliştirdi

Tekno-Trakya Ekibi Göz Hareketleriyle Kontrol Edilen Tekerlekli Sandalye Geliştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencileri, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik göz hareketleriyle çalışan bir tekerlekli sandalye tasarladı. Proje, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları’nda derece elde etti.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Tekno-Trakya ekibi, hiçbir temasa ihtiyaç duymadan sadece göz hareketleriyle çalışan tekerli sandalye yaptı.

Öğrenciler Yunus Bayram, Hakan Aras ve Hasan Sönmez, koordinatör öğretim üyeleri eşliğinde engelli bireylerin yaşam koşullarını kolaylaştırmak amacıyla bir proje hazırladı.

Gözlerin aşağı yukarı ve sağa sola hareketiyle kumanda edilen ve sensörleri sayesinde çevredeki engellere çarpmayan bir tekerlekli sandalye geliştiren Tekno-Trakya ekibi, TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" kategorisinde de 4'üncü olmayı başardı.

Geliştirilen teknolojiyle engelli bireyler, kişiye özel tasarlanan kasktaki kameraya göz hareketleriyle komut veriyor. Komutların bilgisayar aracılığıyla işlenmesinin ardından kontrol kartına giden emir hareket kabiliyetini sağlıyor.

Kask ve kamera tasarımından yazılımın geliştirilmesine kadar tüm aşamaları öğrenciler tarafından yapılan projenin ileri safhalar taşınması hedefleniyor.

Öğrenciler, mevcut projede bilgisayar aracılığıyla yapılan işlemleri akıllı telefonla yapılması ve sesli komut özelliğinin sağlanması üzerinde çalışıyor.

"Omurilik felç geçiren hastaların yaşam kalitesini biraz daha iyileştirmeyi amaçlıyoruz"

Öğrencilerden Yunus Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce başladıkları projeyi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Engelli bireylerin sosyal hayata daha kolay katılmasını sağlayacak bir çalışma yaptıklarını belirten Bayrak, "Omurilik felç geçiren hastaların yaşam kalitesini biraz daha iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız projede omurilik felci geçiren hastalar göz hareketleriyle tekerlekli sandalyeyi kolay bir şekilde hareket ettiriyor." dedi.

Hasan Sönmez ise projeyi daha da geliştirmek için araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

İnsanlara fayda sağlayacak bir çalışma yaptıkları için mutlu olduklarını dile getiren Sönmez, "Akıllı gözlük üzerinde çalışmamız var. Yine projeyi geliştirip telefon uygulaması üzerinden kontrol hale getirilebilir şekilde sisteme sunacağız. Tüm vücudu felç olan sadece gözlerini hareket ettiren engelli bireyler var. Bu teknoloji sayesinde biraz daha engelleri aşıp, hayatta diğer insanlar gibi biraz gülümseyebilecekler. Zaten en büyük amacımız da buydu." diye konuştu.

Hakan Aras da engelli bireylerin yaşamına katkı sunacak projeyle Teknofest'te başarı elde ettiklerini, ekip olarak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Fizik Bölümü Öğr. Gör. Fahrettin Dolaştır da öğrencilerin başarısıyla gururlandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Teknoloji

Trakya Üniversitesi Engelliler Teknofest Teknoloji Akdeniz Sağlık

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });