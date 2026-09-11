TECNO, yeni telefon serisi POVA 8'i Türkiye'de satışa sundu

Teknoloji markası TECNO, oyun ve performans odaklı yeni telefon serisi POVA 8’i Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. Yıldızlararası uzay gemilerinden ilham alan fütüristik tasarım anlayışını performans, uzun pil ömrü, kamera ve yapay zeka teknolojileriyle buluşturduğu belirtilen POVA 8 serisinin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik iki seçenekle satışa sunulduğu bildirildi. POVA 8 Pro 5G, çift çipli mimarisi ve gelişmiş oyun teknolojileriyle öne çıkarken; POVA 8 5G, 8.000mAh bataryası ve güçlendirilmiş bağlantı özellikleriyle uzun süreli kullanım sağladığı aktarıldı.

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre, POVA 8 Pro 5G gücünü 8 çekirdekli MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G işlemcisinden alıyor. İşlemciye, grafik performansını ve kare hızlarını desteklemek üzere TECNO tarafından geliştirilen P1 Grafik Çipi eşlik ediyor. Çift çipli mimari sayesinde cihaz; Mobile Legends: Bang Bang, PUBG ve Call of Duty gibi oyunlarda 144 FPS’e kadar kare hızına ulaşabilirken, Genshin Impact gibi yüksek grafik performansı gerektiren oyunlarda 90 FPS seviyesinde performans sunuyor.

Uzun oyun seanslarında devreye giren 5K IceShield Buhar Odası Soğutma Sistemi, 5.000mm² genişliğindeki buhar odasıyla ısı yönetimini destekliyor. Oyun deneyimini tamamlayan 6,78 inç 1.5K HyperLux AMOLED ekran, DCI-P3 renk gamı ve 4.500 nit tepe parlaklığı sunuyor. Islak ve Yağlı Parmak Dokunma Algılama 2.0 teknolojisi ise yağmur, ter, krem veya yağ gibi koşullarda ekranın dokunma algılama performansını korumasına yardımcı oluyor.

SONY LYTIA™ 700C İLE GELİŞMİŞ KAMERA DENEYİMİ

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“POVA 8 Pro 5G’nin performans özelliklerini, Sony ile birlikte geliştirilen 1/1,56 inç Sony LYTIA™ 700C OIS ana sensör tamamlıyor. 2×2 OCL (On-Chip Lens) teknolojisi özellikle düşük ve zorlu ışık koşullarında hızlı odaklamayı desteklerken, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) hareketli sahnelerde ve gece çekimlerinde oluşabilecek bulanıklığın azaltılmasına yardımcı oluyor. Kamera sisteminde ayrıca 8MP ultra geniş açılı kamera ve selfie ile görüntülü görüşmeler için 13MP ön kamera bulunuyor.

“POVA 8 Pro 5G, tüm bu teknolojileri 7,39 mm inceliğindeki gövdesinde 6.500mAh bataryayla bir araya getiriyor. Tek şarjla 27 saati aşan video izleme süresi sunan batarya, -20°C ile 60°C arasındaki sıcaklık koşullarına dayanıklılığıyla farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor. TECNO testlerine göre batarya, 2.000 tam şarj döngüsünün, yani yaklaşık altı yıllık kullanımın ardından bile kapasitesinin %80’inden fazlasını koruyabiliyor.

“Dayanıklılık tarafında ise Corning® Gorilla® Glass 7i ekran koruması, SGS 5 Yıldızlı Düşme Direnci sertifikası ve IP69K/IP69/IP68/IP66 su ve toz direnci bulunuyor. Cihazın yan tarafında yer alan One-Tap tuşu da uygulamalara ve oyun kısayollarına hızlı erişim sağlıyor.”

POVA 8 5G: 8.000MAH BATARYAYLA İKİ GÜNE VARAN KULLANIM

POVA 8 5G hakkında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Serinin diğer üyesi POVA 8 5G, uzun pil ömrünü performans ve gelişmiş bağlantı teknolojileriyle buluşturuyor. 8.000mAh bataryasıyla TÜV SÜD tarafından iki günlük kullanıma uygunluğu belgelenen cihaz; tek şarjla 60 saati aşan konuşma, 85 saatin üzerinde müzik dinleme, 29 saatin üzerinde YouTube, 26 saatin üzerinde WhatsApp kullanımı ve 14 saati aşan oyun süresi sunuyor. Uzun vadeli kullanım gözetilerek geliştirilen batarya, 2.000 tam şarj döngüsünün ardından kapasitesinin yüzde 80’inden fazlasını koruyabiliyor.

“Gücünü MediaTek Dimensity 7100 5G işlemcisinden alan POVA 8 5G, Honor of Kings ve Mobile Legends gibi oyunlarda 90 FPS’e kadar performans sunarken, 144Hz göz konforlu ekran oyunlardan günlük kullanıma kadar akıcı bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Bağlantı tarafında ise G1 Sinyal Güçlendirme Çipi, metro ve asansör gibi sinyal almanın zorlaşabildiği alanlarda hücresel sinyal gücünü yüzde 100’e kadar artırırken; SE1 Wi-Fi Güçlendirme Çipi, 2,4 GHz Wi-Fi alım performansını yüzde 60’a kadar iyileştiriyor.

“Görüntüleme tarafında POVA 8 5G, Sony ile birlikte geliştirilen 50MP Sony LYTIA™ 600 ana kameraya sahip. Sensör, gelişmiş ışık alımı sayesinde farklı çekim koşullarında daha canlı ve detaylı kareler elde edilmesine yardımcı olurken, 2x kayıpsız yakınlaştırma görüntü kalitesinden ödün vermeden detaylara yaklaşmayı mümkün kılıyor. Kamera sistemini selfie ve görüntülü görüşmeler için 13MP ön kamera tamamlıyor.

“POVA 8 Pro 5G ve POVA 8 5G, serinin karakteristik tasarım unsurlarından LED Bildirim Ekranı (Alive Matrix Display) ile yarı saydam arka paneli interaktif bir deneyime dönüştürüyor. Sistem; gelen aramalar, bildirimler, müzik, oyun ve şarj durumu gibi farklı senaryolara ışık animasyonlarıyla tepki veriyor. 49’dan fazla hazır ışık senaryosunun yanı sıra kullanıcıların kendi ışık animasyonlarını oluşturabilmesi, arka panelin kişiselleştirilmesine de imkan tanıyor. Her iki model de TECNO’nun Pratik Yapay Zeka yaklaşımını günlük kullanım senaryolarına taşıyor. AI YouTube Özeti, uzun videoları önemli noktaları ve zaman çizelgesiyle kısa özetlere dönüştürürken; AI Gürültü Engelleme, görüşme ve kayıtlarda arka plan gürültüsünü filtrelemeye yardımcı oluyor. AI LightMaster 2.0 ise fotoğraflardaki istenmeyen parlama, yansıma ve gölgeleri düzenleyerek görsel içerik üretimini kolaylaştırıyor.

“Bu özelliklere ek olarak AI Sağlık Asistanı, AI Yazma ve AI Tema Oluşturucu araçları ve bulunuyor. AI Sağlık Asistanı, cihaz kamerası üzerinden gerçekleştirilen hızlı yüz taramasıyla cilt altındaki kan akışı değişimlerini algılayarak kan basıncı, oksijen seviyesi ve kalp atış hızı gibi temel verileri analiz edebiliyor. AI Yazma; metin düzenleme, özet çıkarma ve içerik geliştirme süreçlerine yardımcı olurken, AI Tema Oluşturucu kişiselleştirilmiş telefon temalarının oluşturulmasına imkan tanıyor.

“Her iki model de Türkçe dil desteğine sahip HiOS 16 ile geliyor. POVA 8 Pro 5G ve POVA 8 5G için 2 büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi desteği sunulurken, kullanıcılara üç yıl boyunca 256 GB ücretsiz TECNO bulut depolama alanı sağlanıyor. Seçili pazarlarda ise 2 TB bulut depolama alanını içeren 3 aylık Google AI Plus uzatılmış deneme olanağı sunuluyor. TECNO POVA 8 Pro 5G ve POVA 8 5G; performans, uzun pil ömrü, görüntüleme, bağlantı, yapay zeka ve kişiselleştirilebilir tasarım özelliklerini farklı kullanım önceliklerine göre şekillendiren iki yeni seçenek olarak Türkiye’de kullanıcılarla buluşuyor.”