Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamındaki ifadesine ulaşıldı. Gökçek, üzerine kayıtlı mal varlığı bulunmadığını savunurken, savcılığın çıkardığı 26 gayrimenkullük liste ve Almanya'daki şirket iddialarına ilişkin "Bilgim yok" yanıtını verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Ayhan'ın aktardığı ifade detaylarında, savcılık sorgusunda Gökçek'e pasif mal varlıkları, aile bireylerinin ticari faaliyetleri ve yurt dışı transferleri soruldu.

SAVCI 26 GAYRİMENKULÜ SORDU

Gökçek'in sorgu başlangıcında "Üzerime kayıtlı hiçbir gayrimenkul ve araç yoktur" demesi üzerine kadın Başsavcı Vekili, Gökçek'e ait pasif kayıtlardaki 26 gayrimenkulün listesini çıkardı. Taşınmazların satış sebepleri ve elde edilen kazancın nerede kullanıldığı sorusuna yanıt veren Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar daha önce satın aldığım ve daha sonra sattığım taşınmazlardır. Pursaklar’da çok uzun yıllar evvel 547 metrekare arsa satın aldım, kat karşılığı dört daire kaldı. Bunları sattım, iki tarla aldım; onları da sattım. Şanlıurfa Halfeti’deki 6 taşınmaz ise babamdan kalan mirastır. Akçakoca'daki daire ve geleneksel ev eşimin ailesinden kaldı, Melenağzı’nda bir yazlık bulunmaktadır. Kira gelirim veya başka malvarlığım yoktur."

"GELİNİM VARLIKLI, OĞLUM GAYRİMENKUL ALIM SATIMI YAPAR"

Aile bireylerinin ticari ilişkilerine dair bilgisi olmadığını iddia eden Gökçek, gelini Hülya Gökçek'in varlıklı bir aileden geldiğini ve şirketlerini basından öğrendiğini öne sürdü. Oğulları Ahmet ve Osman Gökçek hakkında da konuşan Melih Gökçek, "Oğlum Ahmet Gökçek’in somut bir işi yoktur, gayrimenkul alım satımı yapar. 2018 yılında Ankara Funda Sitesi’ndeki villamı destek olmak amacıyla 1 milyon 265 bin dolara satıp parasını ona verdim" dedi. Osman Gökçek'in ise milletvekili olduğunu ve Beyaz TV'de genel koordinatörlük yaptığını hatırlattı.

ALMANYA VE LÜKSEMBURG İDDİALARINI REDDETTİ

Almanya'da kurulan HAMAG isimli şirket ve Lüksemburg'daki yatırım iddiaları sorulan Gökçek, para transferlerinden haberdar olmadığını savundu. Şirketin ticari faaliyetlerini ve Almanya'daki 8,7 milyon Euro'luk AVM konusunu medyadan öğrendiğini iddia eden Gökçek, 300 bin Euro'luk cezai şart ödemesi hakkında ise elden bir ödeme yapılmadığını, sözleşme feshedildiği için bu cezanın ödendiğini oğlundan duyduğunu aktardı.

AVUKATINDAN YAYIN YASAĞI TALEBİ

Soruşturma dosyasındaki banka hesap hareketleri ve yüksek tutarlı döviz transferleri hakkında da bilgisinin bulunmadığını söyleyen Gökçek'in avukatı Talha Yasir Çağatay, müvekkilinin olaylarla ilgisi olmadığını belirterek dosya hakkında yayın yasağı kararı verilmesini talep etti.

Kaynak: Haberler.com