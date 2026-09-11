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Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu Haber Videosunu İzle
Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu
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Üniversite gezisi sırasında konakladıkları otelde yan odadan gelen yüksek sesleri duyunca büyük şaşkınlık yaşadılar. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan genç kızların görüntülerdeki tebessüm ettiren tepkileri platformlarda en çok izlenenler arasında yer aldı.

Düzenlenen bir üniversite gezisinde konakladıkları otelde bir araya gelen kız öğrenciler, yan odada cinsel ilişkiye giren çiftin sesini duyunca neye uğradıklarını şaşırdılar. 

"ÇOK İZLENENLER" ARASINA GİRDİ 

Gençlerin şaşkınlık ve tebessümle karşıladığı o anlara ilişkin görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayılarak en çok izlenen ve yorumlanan içerikler arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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