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Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
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Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal ile Başkan Aziz Yıldırım bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kartal'ın görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

  • İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.
  • Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmedi ve teknik adamla görüştü.
  • Görüşmenin ardından İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki görevine devam edeceği ve takımın başında antrenmana çıkacağı belirlendi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla başlayan hareketli süreç sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından görevini bıraktığını açıklayan deneyimli teknik adam, Başkan Aziz Yıldırım ile görüştü.

AZİZ YILDIRIM İLE KARTAL GÖRÜŞTÜ

NTV'de yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından bu kararı kabul etmeyen Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kartal'ın Fenerbahçe'deki görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

ANTRENMANA ÇIKACAK

Yaşanan son gelişmeyle birlikte İsmail Kartal'ın takımın başında antrenmana çıkacağı ve çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

"BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

İsmail Kartal, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" ifadelerini kullanmıştı. Kartal ayrıca "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" diyerek kararının kesin olduğunu dile getirmişti.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEMİŞTİ

Kartal'ın istifasının hemen ardından kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım ise "İsmail Kartal görevinin başındadır" demişti. Yıldırım, Kartal'a "Devam edeceksin" dediğini açıklarken, "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" ifadeleriyle de deneyimli teknik adamla yola devam etmek istediğini net şekilde ortaya koymuştu. Son görüşmenin ardından İsmail Kartal'ın görevine devam edecek olmasıyla Fenerbahçe'deki istifa süreci de kapanmış oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıkadri sabancı:

dönmem demişti tükürdüğünü yaladı.

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Haber Yorumları5kjbmb79vy:

gitmediki dönsün

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ne dedik geri döner, çünkü yerini sağlamlaştırmak için yapılmış küçük işler

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Haber Yorumları66vmh4zm5h:

En iyi kaloriferci benim

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıAhmet Sahin:

bu ne ya çocuk gibi küstüm oynamıyorum der gibi...

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

İsmeil Gartalın tıpası yemedi, baktı şampiyonlar ligi bana göre değil hemen topuk-:)

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