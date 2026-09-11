Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Fransa'da Ortadoğu'daki çatışmaların petrol piyasasına etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatları sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarının 2 euronun üzerinde seyretmesi üzerine bazı sürücüler araçlarını daha düşük maliyetle kullanabilmek için farklı yöntemlere başvurmaya başladı. Son dönemde gündeme gelen yöntemlerden biri ise dizel araçların deposuna kolza yağı koymak oldu.

AKARYAKIT YERİNE KOLZA YAĞI

Akaryakıt fiyatlarından şikayet eden bazı sürücüler, marketlerde satılan kolza yağını dizel araçlarında kullanmaya yöneldi. Sürücüler, kolza yağının motorine kıyasla daha düşük maliyetli olması nedeniyle yakıt giderlerini azaltmaya çalışıyor.

Fransız basınında da yüksek motorin fiyatları karşısında kolza yağının alternatif olarak yeniden gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak yöntemin her araç için uygun olmadığı ve kullanımının önemli riskler taşıdığı vurgulanıyor.

"HER LİTREDE EN AZ 70 SENT TASARRUF EDİYORUM"

Yöntemi kullanan sürücülerden biri, yaptığı tasarrufu "Her litrede en az 70 sent tasarruf ediyorum" sözleriyle anlattı.

Fransa'da motorin fiyatlarının son günlerde litre başına yaklaşık 2,30 euroya kadar çıkması, aradaki fiyat farkını sürücüler açısından daha dikkat çekici hale getirdi. TF1'in 10 Eylül tarihli verilerine göre ülkede motorinin ortalama fiyatı 2,30 euroya yaklaşırken SP95-E10 benzinin litresi de 2,10 euronun üzerine çıktı.

MOTORİN BİR YILDA 68 SENT PAHALANDI

Fransa'daki akaryakıt krizinin boyutunu ortaya koyan veriler de dikkat çekiyor. TF1'in haberine göre motorin fiyatı geçen yıla kıyasla litre başına 68 sent yükseldi. 50 litrelik bir depoyu motorinle doldurmanın maliyeti geçen yıla göre yaklaşık 34 euro arttı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok Fransız günlük harcamalarını yeniden düzenlemek zorunda kalırken, ülkede otomobil sahibi hanelerin yüzde 20'sinin yılda yaklaşık bir aylık maaşını yakıta ayırdığı belirtiliyor.

UZMANLARDAN KOLZA YAĞI UYARISI

Ancak kolza yağının doğrudan yakıt deposuna konulması her dizel araçta güvenli bir alternatif değil. Bitkisel yağ ile motorin arasında özellikle viskozite bakımından önemli farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle modern dizel motorlarda yakıt sistemi, enjektörler ve diğer parçalar açısından sorun yaşanabileceği belirtiliyor.

Fransa Ekolojik Geçiş Bakanlığının verdiği bilgilere göre kolza, ülkede biyodizel üretiminde kullanılan önemli hammaddelerden biri. Ancak işlenerek standartlara uygun biyoyakıta dönüştürülmesi ile marketlerden alınan kolza yağının doğrudan aracın deposuna dökülmesi aynı uygulama değil. Bakanlık, B7 ve B10 gibi standartlaştırılmış biyodizel karışımlarının yanı sıra B30 ve B100 gibi yakıtların da belirli motor uyumluluğu gerektirdiğini belirtiyor.

YASAL RİSKİ DE VAR

Fransa'da gıda amaçlı satılan yeni bitkisel yağın doğrudan karayolunda kullanılan bir otomobilde yakıt olarak değerlendirilmesi de mevzuat açısından sorun oluşturuyor. Fransız otomotiv kaynakları, homologasyonu bulunmayan yemeklik yağların standart yol yakıtı olarak kullanılmasının yasak olduğunu belirtiyor.

Fransa'da otomobil kullanıcılarını temsil eden "40 Millions d'automobilistes" kuruluşunun Genel Delegesi Pierre Chasseray da 10 Eylül'de yaptığı açıklamada yükselen fiyatlar karşısındaki alternatifleri değerlendirirken kolza yağı ve kızartma yağı kullanımını yasal olmayan seçenekler arasında sıraladı.

AKARYAKIT FİYATLARI FRANSA'NIN GÜNDEMİNDE

Akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş Fransa hükümetini de harekete geçirdi. Hükümet, yüksek yakıt maliyetlerinden etkilenen bazı kesimlere yönelik destekleri eylül ve ekim aylarında sürdürme kararı aldı. Düşük gelirli ve uzun mesafe araç kullanmak zorunda olanlara yönelik destek için başvuru süresi de 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Fiyatların yüksek seyretmesiyle birlikte Fransız sürücülerin tasarruf arayışı devam ederken, kolza yağını doğrudan yakıt olarak kullanma yöntemi düşük maliyetiyle dikkat çekse de araçlarda meydana getirebileceği arızalar ve yasal sonuçlar nedeniyle riskli bir seçenek olarak öne çıkıyor.