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Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor

Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor Haber Videosunu İzle
Petrol piyasası alev aldı! Benzine gece yarısı zam geliyor
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ABD-İran gerilimi ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının arz endişelerini artırmasıyla Brent petrol 110 dolara yaklaştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel piyasalardaki bu tırmanışın ardından 12 Eylül 2026 saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,95 TL zam yapılması bekleniyor.

  • Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aştı.
  • Benzine 2,95 TL zam 12 Eylül 2026 Cumartesi saat 00.01'den itibaren pompaya yansıyacak.
  • Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 79,87-79,96 TL, Ankara'da 80,84-80,93 TL, İzmir'de 81,12-81,21 TL olacak.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, piyasalardaki arz endişelerini derinleştirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aşarak akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat artışını zorunlu kıldı.

ZAM SONRASI BENZİN FİYATLARI 80 LİRAYI AŞACAK

Beklenen 2,95 TL'lik zammın 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülürken, motorin ve LPG fiyatlarında şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Zammın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı birçok kentte 80 TL seviyesine yaklaşacak, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde ise bu sınırın üzerine çıkacak. Yeni tarifeyle birlikte benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 79,87-79,96 TL, Ankara'da 80,84-80,93 TL ve İzmir'de 81,12-81,21 TL seviyelerine yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TABLOSU

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 76,92

Motorin: 88,89

LPG: 34,99

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 76,78

Motorin: 88,75

LPG: 34,39

Ankara

Benzin: 77,89

Motorin: 90,02

LPG: 35,09

İzmir

Benzin: 78,17

Motorin: 90,29

LPG: 34,99

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Şimşek bayram ediyor. Kasaları doldurmaya devam.

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