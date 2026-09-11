İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada teknik direktör İsmail Kartal'a doğru tribünden şişe fırlatılması geceye damga vuran olaylardan biri olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, olayın ardından şişeyi atan kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve hakkında işlem yapıldığını açıklamıştı. Şahsın verdiği ifade de ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE KÖTÜ OYNAYINCA MORALİM BOZULDU"

Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı ifadeye göre taraftar, şişeyi neden attığını şu sözlerle anlattı:

"Fenerbahçe kötü oynayınca moralim bozuldu, bir anda sahaya doğru fırlattım ama kimseye isabet etmedi. Niyetim zaten kimseye doğru atmak değildi. Pişmanım."

FENERBAHÇE RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada şahsın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edildiğini ve ifadesinin alındığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır" denildi.

ARTIK MAÇLARA GİREMEYECEK

Şişeyi fırlatan kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanırken, böylece karşılaşmaları tribünden takip etmesinin önüne geçildi.

AZİZ YILDIRIM OLAYI ANLATMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından istifasını açıklaması sonrası yaptığı değerlendirmede şişe olayına dikkat çekmişti. Yıldırım, Kartal'ın yaşanan olay ve üzerindeki baskı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek deneyimli teknik adama sahip çıkılması gerektiğini söylemişti.