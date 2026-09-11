Haberler

İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti
Güncelleme:
+141 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Roma maçında teknik direktör İsmail Kartal'a doğru tribünden şişe fırlatan taraftarın ifadesi ortaya çıktı. "Fenerbahçe kötü oynayınca moralim bozuldu, bir anda sahaya doğru fırlattım" diyen taraftar, şişenin kimseye isabet etmediğini ve kimseyi hedef almadığını belirterek pişman olduğunu söyledi.

  • Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçta teknik direktör İsmail Kartal'a tribünden şişe fırlatıldı.
  • Şişeyi atan taraftar, Fenerbahçe kötü oynayınca moralinin bozulduğunu ve pişman olduğunu ifade etti.
  • Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada teknik direktör İsmail Kartal'a doğru tribünden şişe fırlatılması geceye damga vuran olaylardan biri olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, olayın ardından şişeyi atan kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve hakkında işlem yapıldığını açıklamıştı. Şahsın verdiği ifade de ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE KÖTÜ OYNAYINCA MORALİM BOZULDU"

Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı ifadeye göre taraftar, şişeyi neden attığını şu sözlerle anlattı:

"Fenerbahçe kötü oynayınca moralim bozuldu, bir anda sahaya doğru fırlattım ama kimseye isabet etmedi. Niyetim zaten kimseye doğru atmak değildi. Pişmanım."

FENERBAHÇE RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada şahsın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edildiğini ve ifadesinin alındığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır" denildi.

ARTIK MAÇLARA GİREMEYECEK

Şişeyi fırlatan kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanırken, böylece karşılaşmaları tribünden takip etmesinin önüne geçildi.

AZİZ YILDIRIM OLAYI ANLATMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından istifasını açıklaması sonrası yaptığı değerlendirmede şişe olayına dikkat çekmişti. Yıldırım, Kartal'ın yaşanan olay ve üzerindeki baskı nedeniyle üzgün olduğunu belirterek deneyimli teknik adama sahip çıkılması gerektiğini söylemişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları

İlişkiye girdiği kadınların itirafları Başkan Çiçek'i zora sokacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine parkelere indi! Varank'tan maç sonrası güldüren paylaşım

Erdoğan yine parkelere indi! Varank'ın paylaşımı bomba
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

İsmail Kartal için söylediklerinde herkes aynı detaya takıldı
Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış
Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var

Korka korka hesap açtı! Takipçilerinden ilk isteği bakın ne oldu
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar