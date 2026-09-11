Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı

İstanbul Maltepe’de ev sahibi çifti vurarak öldüren ve bir avukatı ağır yaralayan silahlı saldırgan, ekiplere de ateş açınca Özel Harekat polislerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Binadan indirilirken merdivende düşen saldırganı bacağından çekerek aşağı indirdi. Daha sonra saldırgan düzeltilerek ekip otosuna bindirildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiracı Mehmet T. ile ev sahibi Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T., yanında bulunan silahla ev sahibi çifte ve o sırada adreste bulunan avukat Emir Ali S.'ye kurşun yağdırdı.

EV SAHİBİ ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Açılan ateş sonucu Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağından vurularak ağır yaralanan avukat Emir Ali S. ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE DE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından binadan ayrılmayan şüpheli Mehmet T., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine de ateş açmaya devam etti. Bunun üzerine adrese Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan Özel Harekat polisleri, binaya operasyon düzenleyerek saldırganı sağ olarak etkisiz hale getirdi. Yakalanarak binadan çıkarıldığı esnada merdivenlerden inerken ayağı kayıp düşen şüpheli, ekipler tarafından bacağından çekilip düzeltildikten sonra kontrol altına alınarak ekip otosuna bindirildi.

Kaynak: Haberler.com