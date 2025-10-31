TCG Savarona'ya Yerli Seyir Sistemi Entegre Edildi

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona gemisine, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından milli seyir sistemi Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi (STMDENGİZ WECDIS) entegre edildi.

STM, savaş gemilerinin yanı sıra geliştirdiği alt sistemlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Savarona yatının modernizasyon sürecine katkı sunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilen ve ASFAT yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından modernizasyona alınan TCG Savarona'ya, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen, STMDENGİZ WECDIS entegre edildi. Savarona, STM'nin milli seyir sistemi ile hareket edecek.

STM mühendisleri tarafından askeri deniz platformları için geliştirilen TMDENGİZ WECDIS, dünya çapında geçerliliğe sahip Denizcilik Ekipmanları Direktifi (MED) sertifikası 'Wheelmark' onayı alan Türkiye'den ilk WECDIS ürünü. Askeri amaçla kullanılan su altı ve su üstü platformlar için üretilen STMDENGİZ WECDIS, yeni nesil askeri harita sistemlerini içermesinin yanı sıra tüm askeri fonksiyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde dizayn edildi. Gemilerde, köprü üstünde veya platform büyüklüğüne göre Savaş Harekat Merkezinde de bulunabilen sistem, otomatik olarak geminin rotasını ve ilerlemesini dijital ortamda sergileyerek bir harita işlevi görüyor. Ayrıca yüklenen ilave katmanlarla da seyir güvenliğini arttırıyor.

ROTA, PLANLAMA, DÜZENLEME VE EMNİYET KONTROL

Yerli yazılım STMDENGİZ WECDIS, diğer veri sağlayıcılarının entegre edilmesiyle seyirsel farkındalığı artırırken; seyir planının hazırlanması ve değerlendirmesinde kullanılacak süreyi azaltarak seyir planının verimliliğini de artırıyor. Harita düzeltmelerinin elektronik harita üretici kuruluşlar tarafından otomatik olarak yapılarak sisteme yüklenmesiyle seyir personeli üzerindeki yükü de azaltarak harita düzeltmelerinin verimliliğini de olumlu etkileyen sistem, elle yapılan harita düzeltmelerine ve uzun seyir planlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Kullanımı kolay ekran fonksiyonları ve yüksek çalışma performansının yanı sıra kullanıcı dostu yazılıma sahip olan ve çeşitli ekran boyutları bulunan STMDENGİZ WECDIS'de rota planlama/düzenleme ve emniyet kontrol fonksiyonları yer alıyor. Günümüzün teknolojik gelişmelerine paralel olarak, STM söz konusu sistemi, S-100 tabanlı haritaların sergilenmesine de uygun hale getirmek üzere çalışmalarına devam ederek, çok yakın gelecekte üreteceği sistemlerde bu özelliği kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

ASKERİ GEMİLERE DAHA EMNİYETLİ SEYİR İMKANI SAĞLANIYOR

STMDENGİZ WECDIS, farklı ilave askeri katmanlarını bünyesinde barındırıyor. Örneğin; bir bölgede daha önce yapılmış bir mayın harekatında mayın veya batık tespit edilerek, bu tespitler ilave askeri katman olarak sisteme yüklendiğinde, STMDENGİZ WECDIS'in ilave katmanları sayesinde bu bilgiler sistemde görülebiliyor. Bu sayede askeri gemilere, daha emniyetli ve kontrollü bir seyir imkanı sağlanıyor. Ürünün sivil/ticari alandaki versiyonu olan STMDENGİZ ECDIS de 2020 yılında, Türkiye'de MED Sertifikası alan ilk ECDIS olmuştu. STMDENGİZ ECDIS, STM'nin ana yüklenicisi olduğu AGOSTA 90B Pakistan Denizaltı Modernizasyon Projesi'nde; STMDENGİZ WECDIS ise Türkiye'nin milli fırkateyn projesi 'İstif' sınıfının tüm gemileri ile Milli Hücumbot Projesi'nde, Yeni Tip Mayın Avlama Gemisi (Y-MAG) Projesi'nde ve STM'nin ihraç ettiği savaş gemilerine entegre ediliyor.

'TARİHİ BİR SORUMLULUK VE GURUR VESİLESİ'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM olarak geliştirdikleri milli sistemleri, bugüne kadar modern savaş gemilerine entegre ettiklerini belirterek, "Şimdi ise bu teknolojik birikimi, tarihimizin simgelerinden biriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalar, ekosisteme sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirme kararlılığımızın bir göstergesi. Bunun en son ve en anlamlı örneklerinden biri ise TCG Savarona projesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona'ya katkı sunmak, bizler için sadece bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk ve gurur vesilesidir. WECDIS sistemi ile Savarona'nın çağın gereksinimlerine uygun şekilde seyrini desteklemekten onur duyuyoruz" dedi.