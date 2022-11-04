Subaru Forester'a prestij dokunuşu: Forester Xclusive Black

Subaru Forester'ın prestijli tasarımını daha fazla vurgulayan yeni bir versiyon geliyor. Aralık ayı başında satışa sunulacak olan Forester Xclusive Black versiyonunda, daha önce gri olarak sunulan donanımlar siyah renkte sunuluyor. Yeni versiyonun dış görünümünde, ön ızgara kapağından jant kapaklarına kadar birçok yerde siyah detaylar dikkat çekiyor. Yeni versiyon aralık ayı başında Subaru Yetkili Satıcılarında yerini alacak. İşte ayrıntılar…

Subaru Forester Xclusive Black özellikleri

Subaru Forester ürün gamına eklenen Xclusive Black versiyonunda, standart Xclusive versiyonunda gri olarak sunulan donanımlar siyah renk olarak sunuluyor. Xclusive Black'te ön ızgara, ön sis farı kapakları, ön ve arka tampon alt korumaları, marşpiye korumaları, kapı çerçeveleri, ayna kapakları, tavan rayları, köpekbalığı anten, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve bagaj üstü yazıları siyah renge sahip.

Prestij unsurunu daha da vurgulayan Forester Xclusive Black, sedefli inci beyazı, zümrüt yeşili, buz gri, manyetik gri ve kristal siyah renklerde satışa sunulacak. Yeni versiyon aralık ayı başında 1.763.013 TL satış fiyatı ile Subaru Türkiye yetkili satıcılarında yerini alacak.Subaru Forester 2021 yılında yenilenmiş ve dış görünümündeki değişikliklere ek olarak teknolojik anlamda da önemli iyileştirmelere kavuşmuştu.

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Forester'da yer alan geliştirilmiş 4. nesil EyeSight sisteminde EyeSight kameraları artık ön cama entegre edilmiş durumda. Böylece kameraların algılama açıları neredeyse iki katı kadar genişlemiş oldu. Özellikle virajlarda ve kavşaklardaki Çarpışma Öncesi Frenleme performansı artırıldı. Stereo kameraların daha genişleyen açısı sayesinde, sistem, özellikle geceleri kavşaklarda görülmesi zor olan yayalar ve bisikletlileri tanıyarak çarpışmadan kaçınmayı daha da fazla destekliyor.

Cama entegre yeni yapı sayesinde sürücülerin yanlışlıkla lense dokunma olasılıkları ortadan kaldırıldı. Sistemin yazılım algoritması da geliştirildi. Kazaların en sık gerçekleştiği kavşaklarda bile çarpışmadan kaçınma büyük ölçüde artmış oldu.

Yeni Nesil EyeSight (4. Nesil) ile gelen yeni özellikler

Otonom Acil Manevra Desteği

Kazadan kaçınmak için kullanılan sistemlerin en yeni sürümlerinden bir tanesi olan bu yardımcı, son anda ortaya çıkan ve çarpışma önleyici frenlemenin dahi yeterli olmadığı durumlarda, stereo kameralar ve arka radarları kullanarak etrafı tarıyor ve eğer yan şeritte yeterli ve güvenli alan varsa direksiyona müdahale ederek sürücünün aracı çarpışmadan kaçırmasına yardımcı oluyor.

Acil Durum Şeritte Kalma Asistanı

Şerit değiştirme manevrası sırasında sürücünün göremediği kör alanları tarayan sistem, eğer bu alanlarda bir engel varsa sürücüyü sesli ve görsel efektlerle uyarıyor ve gerekli hallerde direksiyona müdahale ederek şeritte kalmasını sağlıyor.

Sistem aynı yönde gidilen araçları algıladığı gibi karşı yönden gelen araçları da algılayabiliyor ve olası kazaları önlüyor. Örneğin otoyolda şerit değiştirmeye çıkarken arkadan yüksek hızla gelen bir aracı veya arkadaki aracın da eşzamanlı olarak sollamaya çıktığını tespit ederek sürücüyü sesli ve işaretli olarak uyarıyor ve direksiyona hafifçe müdahale ederek aracın şeridine geri dönmesini sağlıyor.

Şerit İhlal Koruması

Yeni kullanılmaya başlanan geniş açılı stereo kameralar sayesinde şerit takip sistemi bir adım daha ileri giderek artık sadece şerit çizgilerini değil asfaltın bittiği yeri de görebiliyor ve gerekli uyarıları ya da düzeltmeleri yapabiliyor. Bunun açılımı, Subaru Forester'ın sadece şeritlerin net bir şekilde göründüğü bakımlı yollarda değil, şeritlerin olmadığı kırsal yollarda bile yolun bittiği yeri algılayabilmesi. Bu da Subaru müşterilerinin araçlarıyla her yere gidebilme felsefesini destekliyor.

Şerit Ortalama Fonksiyonu

Otonom sürüşe en yakın hisleri sağlamak için Subaru Forester, artık şeritleri aşmayı engellemenin yanında kendisini şeritlerin ortasında da konumlandırabiliyor. Sistem adaptif hız sabitleme sistemiyle birlikte çalışarak hem öndeki aracı hem de şeritleri algılayarak şeridi ortalıyor ve özellikle uzun ve monoton şehirlerarası otoban sürüşleri sırasında sürücünün yükünü büyük ölçüde hafifletiyor. Bu geliştirmeleri sürücüsüz araca doğru giden yolda bir başka yeni önemli bir adım olarak görebiliriz.