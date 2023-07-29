Sony, PlayStation 5 Fiyatlarında İndirime Gidiyor

Sony, birçok ülkede PlayStation 5 fiyatında indirime gidiyor. Oyunculara yüzde 20'ye varan fırsatlar sunan teknoloji devi, bu kapsamda yaz aylarındaki satışlarını artırmak istiyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan rapor PS5 sevkiyatlarının 40 milyon adeti geçtiği ifade edildi. PlayStation 5 kampanyaları başladı ama Türkiye'de fiyatlar aynı. Sony, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan gibi bazı büyük pazarlarda PlayStation 5 için kampanyalar uygulamaya başladı. Yaz Fırsatları olarak başlatılan kampanyalar ile PlayStation 5 fiyatlarında gözle görülür düşüşler yaşandı. Promosyonlar kapsamında PS5 İngiltere'de 449.99 sterlinden yüzde 10'luk bir indirim alarak 399.99 sterline kadar düştü. Almanya'da ise konsolun fiyatı 549,99 euro'dan yüzde 16'lık düşüşle 459,99 euro'ya kadar geriledi. Benzer indirimler Asya ve ABD'de de uygulanmaya başladı. PlayStation 5 Türkiye fiyatları şu anda indirime girmiş değil. Buna göre Dijital Sürüm başlangıç fiyatı 20 bin TL civarında seyrediyor. Sony, yaz kampanyalarıyla PS5'in kullanıcı tabanını genişletmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca dünya çapındaki indirimler, Sony'nin satış raporlarını paylaşmasının hemen ardından geliyor. Rapora göre yeni nesil konsol, çıkış yaptığı 2020'den bu yana dünya çapında 40 milyondan fazla satmayı başardı. Bazı analistler, fiyat düşüşlerinin uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı PS5 Pro modeline bir işaret olabileceğini düşünüyor. İddiaya göre önümüzdeki yılın Kasım ayında resmi olarak duyurulacak. Öte yandan Microsoft ise bir süre önce hazırladığı dosyada PS5 Slim'in geliştirme aşamasında olduğunu ve 399 dolar civarında satılabileceğini tahmin etti.

Sony, birçok ülkede PlayStation 5 fiyatında indirime gidiyor. Oyunculara yüzde 20'ye varan fırsatlar sunan teknoloji devi, bu kapsamda yaz aylarındaki satışlarını artırmak istiyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan rapor PS5 sevkiyatlarının 40 milyon adeti geçtiği ifade edildi.

PlayStation 5 kampanyaları başladı ama Türkiye'de fiyatlar aynı

Sony, Birleşik Krallık, Almanya, Hindistan gibi bazı büyük pazarlarda PlayStation 5 için kampanyalar uygulamaya başladı. Yaz Fırsatları olarak başlatılan kampanyalar ile PlayStation 5 fiyatlarında gözle görülür düşüşler yaşandı.

Promosyonlar kapsamında PS5 İngiltere'de 449.99 sterlinden yüzde 10'luk bir indirim alarak 399.99 sterline kadar düştü. Almanya'da ise konsolun fiyatı 549,99 euro'dan yüzde 16'lık düşüşle 459,99 euro'ya kadar geriledi. Benzer indirimler Asya ve ABD'de de uygulanmaya başladı.

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PlayStation 5 Türkiye fiyatları şu anda indirime girmiş değil. Buna göre Dijital Sürüm başlangıç fiyatı 20 bin TL civarında seyrediyor.

Sony, yaz kampanyalarıyla PS5'in kullanıcı tabanını genişletmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca dünya çapındaki indirimler, Sony'nin satış raporlarını paylaşmasının hemen ardından geliyor. Rapora göre yeni nesil konsol, çıkış yaptığı 2020'den bu yana dünya çapında 40 milyondan fazla satmayı başardı.

Bazı analistler, fiyat düşüşlerinin uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı PS5 Pro modeline bir işaret olabileceğini düşünüyor. İddiaya göre önümüzdeki yılın Kasım ayında resmi olarak duyurulacak.

Öte yandan Microsoft ise bir süre önce hazırladığı dosyada PS5 Slim'in geliştirme aşamasında olduğunu ve 399 dolar civarında satılabileceğini tahmin etti.